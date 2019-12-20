Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке

"Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался, — пояснил тренер.

Соколович отметил, что Манюров ходил на занятия в длинной черной парке и не снимал ее даже во время стрельбы, объясняя, что "ему так удобно". По данным СМИ, на Лубянку он отправился именно в этой одежде, чтобы спрятать под ней оружие.