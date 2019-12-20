Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T16:39+0300
https://ria.ru/20191220/1562621592.html
Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156261/39/1562613999_0:421:2892:2048_1036x0_80_0_0_1ec995e21e65cdb75b9639398b835cf4.jpg
РИА Новости

Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке

09:15 20.12.2019 (обновлено: 16:39 20.12.2019)
14261
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
 Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Житель Подольска Евгений Манюров, который, по данным СМИ, открыл стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке, занимался в стрелковом клубе ДОСААФ всего три месяца. Об этом "Комсомольской правде" рассказал тренер Олег Соколович.
"Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался, — пояснил тренер.
Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке
01:01
Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео
Соколович отметил, что Манюров ходил на занятия в длинной черной парке и не снимал ее даже во время стрельбы, объясняя, что "ему так удобно". По данным СМИ, на Лубянку он отправился именно в этой одежде, чтобы спрятать под ней оружие.
Тренер добавил, что у Манюрова был нарезной карабин калибра 7,62 мм "со всеми полагающимися документами".

"Это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе", — пояснил он.

Стрельба у здания спецслужбы в центре Москвы произошла накануне вечером. Преступник действовал в одиночку, он был нейтрализован. Погиб один человек, пять пострадали.
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
07:19
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
302134511
Обсудить 1
ДОСААФСтрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
"Звездные войны: Скайуокер. Восход": яркий закат величайшей франшизы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния