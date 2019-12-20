Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Житель Подольска Евгений Манюров, который, по данным СМИ, открыл стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке, занимался в стрелковом клубе ДОСААФ всего три месяца. Об этом "Комсомольской правде" рассказал тренер Олег Соколович.
"Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался, — пояснил тренер.
Соколович отметил, что Манюров ходил на занятия в длинной черной парке и не снимал ее даже во время стрельбы, объясняя, что "ему так удобно". По данным СМИ, на Лубянку он отправился именно в этой одежде, чтобы спрятать под ней оружие.
Тренер добавил, что у Манюрова был нарезной карабин калибра 7,62 мм "со всеми полагающимися документами".
"Это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе", — пояснил он.
Стрельба у здания спецслужбы в центре Москвы произошла накануне вечером. Преступник действовал в одиночку, он был нейтрализован. Погиб один человек, пять пострадали.