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В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
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РИА Новости

В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике

08:59 20.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 20 дек - РИА Новости. Пожар на частной швейной фабрике на площади 300 квадратных метров в Нальчике полностью потушен, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 23.41 мск в четверг по улице Чернышевского в Нальчике произошел пожар на частной швейной фабрике, его площадь составляет 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, к тушению пожара привлечены 53 человека и 11 единиц техники. По состоянию на 0.29 мск пятницы пожар был локализован.
"В 02.28 мск в пятницу пожар полностью ликвидирован, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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