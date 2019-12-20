В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике

Ранее сообщалось, что в 23.41 мск в четверг по улице Чернышевского в Нальчике произошел пожар на частной швейной фабрике, его площадь составляет 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, к тушению пожара привлечены 53 человека и 11 единиц техники. По состоянию на 0.29 мск пятницы пожар был локализован.