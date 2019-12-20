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В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
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РИА Новости

В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме

08:35 20.12.2019 (обновлено: 08:43 20.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Три человека пострадали при обрушении кровли на пилораме в Лесосибирске Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В Лесосибирске произошло обрушение кровли пилорамы на площади 50 квадратных метров. Травмированы три человека. …Переведены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что специалисты МЧС на происшествие не выезжали. В местных СМИ размещены фотографии очевидцев с места происшествия, где видно, что здание пилорамы сделано из дерева и представляет собой сарай.
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МЧС РФКрасноярский крайЛесосибирскПроисшествия
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