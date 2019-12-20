В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме

"В Лесосибирске произошло обрушение кровли пилорамы на площади 50 квадратных метров. Травмированы три человека. …Переведены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что специалисты МЧС на происшествие не выезжали. В местных СМИ размещены фотографии очевидцев с места происшествия, где видно, что здание пилорамы сделано из дерева и представляет собой сарай.