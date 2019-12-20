В Иркутске осудили вербовщика террористической организации

ИРКУТСК, 20 дек – РИА Новости. Вербовщик террористической организации осужден в Иркутске военным судом на 14 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
Вербовщик международной террористической организации осужден 1-м Восточным окружным военным судом в выездном заседании в Иркутске по трем статьям Уголовного кодекса: за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и за содействие террористической деятельности.
"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, из которых первые шесть лет с содержанием в тюрьме, восемь лет – в колонии особого режима", - говорится в сообщении.
На момент совершения преступлений 35-летний мужчина находился в одной из исправительных колоний города Ангарска. Ранее он был осужден за преступление, совершенное в Московской области. Как установлено следствием, в колонии осужденный неоднократно призывал заключенных к террористической деятельности и вхождению в состав террористической группировки ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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