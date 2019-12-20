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Эмиссар госдепа потребовал от руководства Ирака защитить протестующих
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РИА Новости

Эмиссар госдепа потребовал от руководства Ирака защитить протестующих

05:32 20.12.2019
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© REUTERS / Alaa al-MarjaniПротестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
© REUTERS / Alaa al-Marjani
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, президентом Бархамом Салехом и спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси и призвал их защитить участников протестов и журналистов, которые освещают акции, сообщила в заявлении официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"Замгоссекретаря Хейл обсудил двусторонние и региональные вопросы, включая последствия протестов в Ираке и в регионе. Замгоссекретаря призвал предпринять шаги по защите протестующих, журналистов и активистов гражданского общества от убийств и насилия со стороны вооруженных группировок", - заявила Ортагус.
В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил о своей готовящейся отставке, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
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