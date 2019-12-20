Эмиссар госдепа потребовал от руководства Ирака защитить протестующих

"Замгоссекретаря Хейл обсудил двусторонние и региональные вопросы, включая последствия протестов в Ираке и в регионе. Замгоссекретаря призвал предпринять шаги по защите протестующих, журналистов и активистов гражданского общества от убийств и насилия со стороны вооруженных группировок", - заявила Ортагус.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил о своей готовящейся отставке, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.