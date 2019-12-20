Кандидаты-демократы разошлись во мнениях о торговом соглашении USMCA

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Претенденты от Демократической партии на пост президента США в ходе дебатов разошлись во мнениях о торговом соглашении с Канадой и Мексикой.
Палата представителей конгресса США после длительного рассмотрения приняла соглашение USMCA, в которое были внесены правки по настоянию демократов в конгрессе. Соглашение поступает на рассмотрение в сенат.
Сенатор Берни Сандерс заявил, что новое соглашение, которое пришло на смену торговому блоку НАФТА, содержит "скромные" улучшения. Помимо этого, оно не помешает корпорациям перевозить производство в Мексику и пользоваться низкой оплатой труда в этой стране, заявил Сандерс.
"Выражение "изменение климата", насколько я знаю, в этом новом НАФТА не обсуждается вообще, и это возмутительно. Так что нет, я не буду голосовать за это соглашение, хотя оно и содержит некоторые скромные улучшения", - сказал Сандерс.
В свою очередь, сенатор Эми Клобушар заявила, что соглашение улучшает стандарты оплаты труда и упорядочивает рынок фармацевтической продукции, а также поощряет производителей оставлять производство на территории США. Поэтому, по словам Клобушар, она будет голосовать за это соглашение.
13 декабря, 04:34Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой