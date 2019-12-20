Кандидаты-демократы разошлись во мнениях о торговом соглашении USMCA

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Претенденты от Мексикой. Претенденты от Демократической партии на пост президента США в ходе дебатов разошлись во мнениях о торговом соглашении с Канадой

Палата представителей конгресса США после длительного рассмотрения приняла соглашение USMCA, в которое были внесены правки по настоянию демократов в конгрессе. Соглашение поступает на рассмотрение в сенат.

Сенатор Берни Сандерс заявил, что новое соглашение, которое пришло на смену торговому блоку НАФТА, содержит "скромные" улучшения. Помимо этого, оно не помешает корпорациям перевозить производство в Мексику и пользоваться низкой оплатой труда в этой стране, заявил Сандерс.

"Выражение "изменение климата", насколько я знаю, в этом новом НАФТА не обсуждается вообще, и это возмутительно. Так что нет, я не буду голосовать за это соглашение, хотя оно и содержит некоторые скромные улучшения", - сказал Сандерс.