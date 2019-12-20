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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T05:12+0300
https://ria.ru/20191220/1562619499.html
Российские военные впервые оказали гумпомощь жителям города Эт-Табка
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РИА Новости

Российские военные впервые оказали гумпомощь жителям города Эт-Табка

05:07 20.12.2019 (обновлено: 05:12 20.12.2019)
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© AP Photo / Gabriel ChaimРакка
Ракка
© AP Photo / Gabriel Chaim
Ракка. Архивное фото
ЭТ-ТАБКА (Сирия), 20 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие впервые оказали гуманитарную помощь жителям сирийского города Эт-Табка, который находится в провинции Ракка, чья столица была главным пунктом террористической группировки ИГ*.
Как рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), первая партия составила около тысячи продовольственных наборов общим весом около 5 тонн, жители разобрали ее меньше, чем за час.
До войны в Эт-Табке жили около 100 тысяч человек, сейчас осталось только 45 тысяч жителей, город сильно пострадал от авиаударов международной коалиции. При этом в городе еще прячутся десятки террористов. "До войны мы жили в достатке, у нас было все, выращивали пшеницу, хорошо зарабатывали, а когда началась война, люди разорились, разрушены элеваторы, уничтожена техника, у нас ничего нет", - рассказал местный житель Хсин Халаф Али.
За время работы в Сирии военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон провели более 2 тысяч гуманитарных акций, раздали почти 4 тысячи тонн продовольствия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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