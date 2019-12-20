Российские военные впервые оказали гумпомощь жителям города Эт-Табка

Как рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), первая партия составила около тысячи продовольственных наборов общим весом около 5 тонн, жители разобрали ее меньше, чем за час.

До войны в Эт-Табке жили около 100 тысяч человек, сейчас осталось только 45 тысяч жителей, город сильно пострадал от авиаударов международной коалиции. При этом в городе еще прячутся десятки террористов. "До войны мы жили в достатке, у нас было все, выращивали пшеницу, хорошо зарабатывали, а когда началась война, люди разорились, разрушены элеваторы, уничтожена техника, у нас ничего нет", - рассказал местный житель Хсин Халаф Али.