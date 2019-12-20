Названы погодные явления, которые чаще других угрожали россиянам

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сильные осадки, штормовой ветер, заморозки, а также неудачное совпадение нескольких негативных погодных факторов стали самыми частыми опасными погодными явлениями в 2018 году, говорится в государственном докладе "О состоянии и использовании водных ресурсов Сильные осадки, штормовой ветер, заморозки, а также неудачное совпадение нескольких негативных погодных факторов стали самыми частыми опасными погодными явлениями в 2018 году, говорится в государственном докладе "О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.

Госдоклад о состоянии водных ресурсов выходит ежегодно и отражает информацию о положении дел в предыдущем году.

"Высокой была повторяемость сильных осадков, сильного ветра, комплексов метеорологических явлений и заморозков (137, 129, 93 и 88 случаев соответственно). Это составляет 77% от всех опасных метеорологических явлений... Все эти явления, как правило, наносили наиболее значительный ущерб секторам экономики и частному сектору", - говорится в докладе.

Как отмечается в документе, чаще всего природные катастрофы случаются с мая по август.