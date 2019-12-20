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Названы погодные явления, которые чаще других угрожали россиянам
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РИА Новости

Названы погодные явления, которые чаще других угрожали россиянам

04:33 20.12.2019
2022
© РИА Новости / Зарина СитдиковаШтормовой ветер
Штормовой ветер
© РИА Новости / Зарина Ситдикова
Штормовой ветер. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сильные осадки, штормовой ветер, заморозки, а также неудачное совпадение нескольких негативных погодных факторов стали самыми частыми опасными погодными явлениями в 2018 году, говорится в государственном докладе "О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдоклад о состоянии водных ресурсов выходит ежегодно и отражает информацию о положении дел в предыдущем году.
"Высокой была повторяемость сильных осадков, сильного ветра, комплексов метеорологических явлений и заморозков (137, 129, 93 и 88 случаев соответственно). Это составляет 77% от всех опасных метеорологических явлений... Все эти явления, как правило, наносили наиболее значительный ущерб секторам экономики и частному сектору", - говорится в докладе.
Как отмечается в документе, чаще всего природные катастрофы случаются с мая по август.
Согласно приведенным данным, наиболее часто страдает от опасных погодных явлений Сибирь, далее следует Южный федеральный округ, а замыкает "опасную" тройку Дальний Восток. Меньше всего природных опасностей грозит северо-западу страны и Центральному федеральному округу.
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