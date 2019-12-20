В Филадельфии два человека погибли при взрыве газа в одном из домов

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Не менее двух человек погибли в результате взрыва в одном из зданий в американской Филадельфии, сообщает местный телеканал NBC10 Philadelphia со ссылкой на городских пожарных.
Взрыв, прогремевший днем в четверг в южном районе города, вызвал пожар в двух домах низкой этажности. Еще несколько зданий получили повреждения. По предварительной версии, причиной инцидента стала утечка газа.
"Мы уверены, что два человека пропали без вести и, очевидно, погибли", - сообщил глава филадельфийского пожарного департамента Адам Тиль.
Спасатели продолжают бороться с очагами пожара в разрушенных домах. Не исключается, что под обломками могут находиться другие люди.