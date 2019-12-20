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В Филадельфии два человека погибли при взрыве газа в одном из домов
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РИА Новости

В Филадельфии два человека погибли при взрыве газа в одном из домов

04:00 20.12.2019
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Не менее двух человек погибли в результате взрыва в одном из зданий в американской Филадельфии, сообщает местный телеканал NBC10 Philadelphia со ссылкой на городских пожарных.
Взрыв, прогремевший днем в четверг в южном районе города, вызвал пожар в двух домах низкой этажности. Еще несколько зданий получили повреждения. По предварительной версии, причиной инцидента стала утечка газа.
"Мы уверены, что два человека пропали без вести и, очевидно, погибли", - сообщил глава филадельфийского пожарного департамента Адам Тиль.
Спасатели продолжают бороться с очагами пожара в разрушенных домах. Не исключается, что под обломками могут находиться другие люди.
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