В Филадельфии два человека погибли при взрыве газа в одном из домов

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Не менее двух человек погибли в результате взрыва в одном из зданий в американской Не менее двух человек погибли в результате взрыва в одном из зданий в американской Филадельфии , сообщает местный телеканал NBC10 Philadelphia со ссылкой на городских пожарных.

Взрыв, прогремевший днем в четверг в южном районе города, вызвал пожар в двух домах низкой этажности. Еще несколько зданий получили повреждения. По предварительной версии, причиной инцидента стала утечка газа.

"Мы уверены, что два человека пропали без вести и, очевидно, погибли", - сообщил глава филадельфийского пожарного департамента Адам Тиль.