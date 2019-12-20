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США призвали привлечь Иран к ответу после атак на саудовские НПЗ
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РИА Новости

США призвали привлечь Иран к ответу после атак на саудовские НПЗ

02:55 20.12.2019
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© РИА НовостиПоврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
© РИА Новости
ООН, 20 дек - РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт призвала партнеров по Совбезу привлечь Иран к ответственности после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре.
"Повреждения нефтяных объектов демонстрируют, что нападение произошло с севера, а не с юга, как было бы, если бы это сделали хуситы. Совету Безопасности стоит задуматься над тем, что это означает", - сказала Крафт.
Ранее в докладе генсека организации Антониу Гутерреша говорилось, что ООН не смогла подтвердить, что при нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре использовались ракеты и беспилотники иранского производства.
"Исламская Республика Иран атаковала суверенное государство со своей территории. Этот провокационный акт должен быть осужден всеми государствами, независимо от вашей позиции по поводу ядерной сделки. Совбез должен привлечь Иран к ответственности", - добавила она.
В конце сентября объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
11 декабря, 07:10
ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
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Саудовская АравияООНИранСШАВ мире
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