США призвали привлечь Иран к ответу после атак на саудовские НПЗ

"Повреждения нефтяных объектов демонстрируют, что нападение произошло с севера, а не с юга, как было бы, если бы это сделали хуситы. Совету Безопасности стоит задуматься над тем, что это означает", - сказала Крафт.

Ранее в докладе генсека организации Антониу Гутерреша говорилось, что ООН не смогла подтвердить, что при нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре использовались ракеты и беспилотники иранского производства.

"Исламская Республика Иран атаковала суверенное государство со своей территории. Этот провокационный акт должен быть осужден всеми государствами, независимо от вашей позиции по поводу ядерной сделки. Совбез должен привлечь Иран к ответственности", - добавила она.

В конце сентября объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.