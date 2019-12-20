Руденя: в Верхневолжье основная электросеть восстановлена

ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. В Тверской области , оказавшейся в ночь на 19 декабря во власти мощного циклона, полностью введена в работу основная сеть, непосредственно влияющая на энергоснабжение потребителей тверского региона, эергией обеспечены образовательные и социальные учреждения, а также объекты коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Энергетики проделали большую работу вместе с главами муниципальных образований и привлеченными силами МЧС по Тверской области", - сказал губернатор области Игорь Руденя, который вечером в четверг провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области, на котором обсуждались вопросы, связанные с восстановлением электроснабжения на территории региона.

По сообщению пресс-службы. аварийно-восстановительные работы на сетях начались в ночь со среды на четверг, по поручению главы региона был создан оперативный штаб, в который вошли руководство ГУ МЧС России по Тверской области, представители филиала "Россети Центр Тверьэнерго", руководители областных министерств и ведомств.

В работах задействованы 938 человек в составе 211 бригад, а также 241 единица техники, в том числе высокопроходимой.