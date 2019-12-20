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2019-12-20T01:11+0300
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Израильские ВВС нанесли удар по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
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РИА Новости

Израильские ВВС нанесли удар по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

01:11 20.12.2019
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Израильская армия сообщила о нанесенных с воздуха ударах по объектам военной инфраструктуры ХАМАС в ответ на ракету, запущенную из сектора Газа в сторону израильской территории.
"Авиация ЦАХАЛ атаковала подземную инфраструктуру и военно-морскую базу ХАМАС в южной части сектора Газа и укрепленный пункт боевиков в северной части палестинского анклава", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Израильские военнослужащие в четверг вечером зафиксировали запуск одной ракеты из сектора Газа по району, прилегающему к палестинскому анклаву. Ракета разорвалась на открытой местности, не причинив ущерба.
Армия Израиля утром в четверг нанесла удар по объекту военной инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ночной обстрел из анклава. Минувшей ночью сообщалось о срабатывании сирен, предупреждающих о возможном ракетном обстреле, в городе Сдерот. Позднее армия Израиля сообщила, что из сектора Газа была запущена одна ракета, ее перехватила система ПРО "Железный купол".
Кроме того, подразделение министерства обороны Израиля, занимающееся координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT), сообщило, что в ответ на обстрел было решено сократить до десяти морских миль границу рыболовной зоны сектора Газа.
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018
Вчера, 21:39
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