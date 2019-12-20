Израильские ВВС нанесли удар по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Израильская армия сообщила о нанесенных с воздуха ударах по объектам военной инфраструктуры ХАМАС в ответ на ракету, запущенную из сектора Газа в сторону израильской территории.

"Авиация ЦАХАЛ атаковала подземную инфраструктуру и военно-морскую базу ХАМАС в южной части сектора Газа и укрепленный пункт боевиков в северной части палестинского анклава", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Израильские военнослужащие в четверг вечером зафиксировали запуск одной ракеты из сектора Газа по району, прилегающему к палестинскому анклаву. Ракета разорвалась на открытой местности, не причинив ущерба.

Армия Израиля утром в четверг нанесла удар по объекту военной инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ночной обстрел из анклава. Минувшей ночью сообщалось о срабатывании сирен, предупреждающих о возможном ракетном обстреле, в городе Сдерот. Позднее армия Израиля сообщила, что из сектора Газа была запущена одна ракета, ее перехватила система ПРО "Железный купол".