У берегов Крыма за пять лет обнаружили более тысячи беспилотников

"С марта 2014 года - после воссоединения Крыма с Россией - разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей", - сказал Гостев в интервью газете " Красная звезда ".

Он добавил, что за 2019 год подразделения ПВО в целом обнаружили более 78 тысяч воздушных объектов. Кроме того, дежурные истребители поднимались в воздух и для перехвата самолетов-разведчиков стран НАТО более 70 раз.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".