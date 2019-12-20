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У берегов Крыма за пять лет обнаружили более тысячи беспилотников
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РИА Новости

У берегов Крыма за пять лет обнаружили более тысячи беспилотников

00:45 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Крым. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Российские военные с момента возвращения Крыма в состав России обнаружили более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от полуострова, сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев.

"С марта 2014 года - после воссоединения Крыма с Россией - разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей", - сказал Гостев в интервью газете "Красная звезда".

Он добавил, что за 2019 год подразделения ПВО в целом обнаружили более 78 тысяч воздушных объектов. Кроме того, дежурные истребители поднимались в воздух и для перехвата самолетов-разведчиков стран НАТО более 70 раз.
Гостев отметил, что в основном фиксируются полеты американских самолетов-разведчиков ЕР-ЗЕ Aries и Р-8А Poseidon, а также стратегических разведывательных беспилотных аппаратов RQ-4В Global Hawk.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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