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В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров
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РИА Новости

В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров

00:35 20.12.2019 (обновлено: 12:05 20.12.2019)
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© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом
© РИА Новости
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров, сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.
Красногорский городской суд Московской области в декабре приговорил обвиняемого по статье "Нарушение авторских и смежных прав" к двум годам условно.
В компании, участвовавшей в расследовании, инициированном правообладателем, подчеркнули, что создан важный прецедент привлечения пиратов к уголовной ответственности.
В 2018 году специалисты Group-IB Anti-Piracy выявили сеть пиратских онлайн-кинотеатров. На каждом из сайтов было выложено более десяти тысяч произведений.
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По данным Group-IB, до блокировки в феврале 2018 года одно из "зеркал" Kinogb.club посещали 26,6 миллиона пользователей в месяц. За тысячу просмотров пираты получают в среднем два с половиной доллара. Таким образом, средний доход от крупных пиратских сайтов может достигать 8,5 тысячи долларов в месяц, отмечается в сообщении.
В компании уточнили, что им удалось найти цифровые следы преступника и установить его личность. Владельца пиратской сети неоднократно предупреждали о том, что он нарушает закон, но при блокировании "зеркал" он создавал новые.
Весной 2019 года злоумышленника удалось задержать в Подмосковье, ему предъявили обвинения.
В ходе расследования он во всем признался и начал сотрудничать со следствием.
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Обсудить 18
Group-IBРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Уфф.... ну усё, частично спасли индустрию американского кино от "голода и бедности".
20 декабря, 01:09
Hugo STiG
121250001
Так бы эффективно искали организаторов сайтов по продаже наркотиков, но там видимо никто не заявлял претензии на авторство и поэтому нет денег
20 декабря, 08:45
АКАндрей К
14420000
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