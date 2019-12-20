МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров, сообщили в компании В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров, сообщили в компании Group-IB , специализирующейся на кибербезопасности.

Красногорский городской суд Московской области в декабре приговорил обвиняемого по статье "Нарушение авторских и смежных прав" к двум годам условно.

В компании, участвовавшей в расследовании, инициированном правообладателем, подчеркнули, что создан важный прецедент привлечения пиратов к уголовной ответственности.

В 2018 году специалисты Group-IB Anti-Piracy выявили сеть пиратских онлайн-кинотеатров. На каждом из сайтов было выложено более десяти тысяч произведений.

Готовый контент с уже вшитой рекламой поставляли онлайн-казино.

По данным Group-IB, до блокировки в феврале 2018 года одно из "зеркал" Kinogb.club посещали 26,6 миллиона пользователей в месяц. За тысячу просмотров пираты получают в среднем два с половиной доллара. Таким образом, средний доход от крупных пиратских сайтов может достигать 8,5 тысячи долларов в месяц, отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что им удалось найти цифровые следы преступника и установить его личность. Владельца пиратской сети неоднократно предупреждали о том, что он нарушает закон, но при блокировании "зеркал" он создавал новые.

Весной 2019 года злоумышленника удалось задержать в Подмосковье, ему предъявили обвинения.