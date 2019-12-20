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Туризм
2019-12-20T10:59+0300
https://ria.ru/20191220/1562612186.html
Туристы рассказали, какой транспорт выбирают для путешествия в Крым
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РИА Новости

Туристы рассказали, какой транспорт выбирают для путешествия в Крым

10:59 20.12.2019
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© Константин МихальчевскийЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе
© Константин Михальчевский
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, какой транспорт выбирают для путешествия в Крым, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1312 пользователей и выяснили, что четверть из них планируют отправиться на полуостров на поезде. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту из Санкт-Петербурга в Симферополь планируется открыть 23 декабря, из Москвы — 24 декабря.
Три четверти опрошенных сказали, что хотели бы отправиться в Крым другим транспортом. Почти 40 процентов респондентов считают путешествие на поезде слишком долгим (время в пути — сутки и еще девять часов).
31 процент опрошенных сообщили, что предпочитают отправляться на отдых на машине (от Москвы до Симферополя примерно 1750 километров, время в пути — около 20 часов).
За перелет отдали голоса 29 процентов туристов, это самый быстрый способ оказаться в Крыму: перелет занимает примерно 2,5 часа.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКрым
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