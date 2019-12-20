Туристы рассказали, какой транспорт выбирают для путешествия в Крым

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, какой транспорт выбирают для путешествия в Крым, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1312 пользователей и выяснили, что четверть из них планируют отправиться на полуостров на поезде. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту из Санкт-Петербурга в Симферополь планируется открыть 23 декабря, из Москвы — 24 декабря.

Три четверти опрошенных сказали, что хотели бы отправиться в Крым другим транспортом. Почти 40 процентов респондентов считают путешествие на поезде слишком долгим (время в пути — сутки и еще девять часов).

31 процент опрошенных сообщили, что предпочитают отправляться на отдых на машине (от Москвы до Симферополя примерно 1750 километров, время в пути — около 20 часов).