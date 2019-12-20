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Культура
2019-12-20T06:42+0300
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В Сети опубликовали первые кадры из фильма Кристофера Нолана "Довод"
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РИА Новости

В Сети опубликовали первые кадры из фильма Кристофера Нолана "Довод"

06:42 20.12.2019
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© AFP 2019 / David Livingston/Getty ImagesРоберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон
Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон
© AFP 2019 / David Livingston/Getty Images
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Издание Entertainment Weekly опубликовало в Твиттере официальные кадры шпионского боевика Кристофера Нолана "Довод".
Мы снимали картину в семи странах с большим актерским составом и масштабными декорациями. Нет сомнений, что это самый амбициозный фильм, над которым я когда-либо работал, — рассказал режиссер.
На первых кадрах видны Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики.
Ожидается, что в фильме будет и боевик, и драма и даже элементы научной фантастики.
Ранее СМИ писали, что новый проект Кристофера Нолана станет одним из самых дорогих в истории кинематографа.
Выход картины запланирован на июль 2020 года.
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