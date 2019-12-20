В Сети опубликовали первые кадры из фильма Кристофера Нолана "Довод"

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Издание Entertainment Weekly опубликовало в Твиттере официальные кадры шпионского боевика Кристофера Нолана "Довод".
See an exclusive first look at Christopher Nolan's Tenet — his 'most ambitious' film yet https://t.co/zmA2me42z4— Entertainment Weekly (@EW) 18 декабря 2019 г.
Мы снимали картину в семи странах с большим актерским составом и масштабными декорациями. Нет сомнений, что это самый амбициозный фильм, над которым я когда-либо работал, — рассказал режиссер.
На первых кадрах видны Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики.
Ожидается, что в фильме будет и боевик, и драма и даже элементы научной фантастики.
Ранее СМИ писали, что новый проект Кристофера Нолана станет одним из самых дорогих в истории кинематографа.
Выход картины запланирован на июль 2020 года.