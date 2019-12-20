Заповедник на Камчатке опубликовал редкие снимки бурозубки

"Несмотря на сходство с мышами, бурозубка относится к отряду насекомоядных, — уточняют специалисты. — Вся жизнь такой крошки основана на движении в поисках пищи, ведь процессы обмена веществ у нее идут с огромной скоростью. Бурозубке необходимо есть каждые два-три часа".

Зимой активность животного снижается, но оно не впадает в спячку, так как тело не способно накопить достаточно жира для этого. "Зато происходит еще более удивительный процесс: череп бурозубки уменьшается примерно на 20 процентов, а мозг на целых 30 процентов, — рассказывают сотрудники заповедника. — Другие органы тоже меняют размер. В целом, масса тела бурозубки становится меньше приблизительно на 18 процентов. Когда приходит весна, бурозубки вновь растут".