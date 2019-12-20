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Туризм
2019-12-20T02:39+0300
https://ria.ru/20191220/1562598249.html
Заповедник на Камчатке опубликовал редкие снимки бурозубки
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РИА Новости

Заповедник на Камчатке опубликовал редкие снимки бурозубки

02:39 20.12.2019
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© Фото : Кроноцкий заповедникБурозубка
Бурозубка
© Фото : Кроноцкий заповедник
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сотрудникам Кроноцкого заповедника удалось сфотографировать бурозубку, которую не так-то просто заметить и тем более сделать снимки, сообщает пресс-служба заказника.
Эксперты поясняют, что в среднем длина тела этого зверя составляет всего шесть сантиметров, а масса — около пяти граммов. Снимок удалось сделать государственному инспектору Кроноцкого заповедника Александру Кащееву.
"Несмотря на сходство с мышами, бурозубка относится к отряду насекомоядных, — уточняют специалисты. — Вся жизнь такой крошки основана на движении в поисках пищи, ведь процессы обмена веществ у нее идут с огромной скоростью. Бурозубке необходимо есть каждые два-три часа".
Зимой активность животного снижается, но оно не впадает в спячку, так как тело не способно накопить достаточно жира для этого. "Зато происходит еще более удивительный процесс: череп бурозубки уменьшается примерно на 20 процентов, а мозг на целых 30 процентов, — рассказывают сотрудники заповедника. — Другие органы тоже меняют размер. В целом, масса тела бурозубки становится меньше приблизительно на 18 процентов. Когда приходит весна, бурозубки вновь растут".
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