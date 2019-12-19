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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-19T22:12+0300
https://ria.ru/20191219/1562615230.html
Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях
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РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

22:12 19.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршрутам Дейруна-Ага - Атба - Хараб-Раш в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Бадрами, Камишлий - Мабрук, Айн-Иса - Мабрука в провинции Хасеке, Аджами - мост через реку Евфрат, Кобани - Махмуди, Аджами - Мешерфа, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.
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Кроме этого, силами армейской авиации проведены два воздушных патрулирования по маршруту Квайрес - Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака - Бир-Кантари - Бир-Хамид-Эль-Али - Квайрес и по маршруту Камышлия - Кабур-Эль-Бид - Дейруна-Ага - Атба - Хараб-Раш - Али-Коз - Муси-Гора - Кейшка - Ладка - Бетерзан - Дейруна-Ага - Кабур-Эль-Бид – Камышлия.
Генерал-майор рассказал, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 54 обстрела.
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