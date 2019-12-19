Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Очевидцы стрельбы около здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы рассказали подробности происшествия.
По словам одного из них, стрельба велась очередями. Мужчина услышал ее, когда находился на Кузнецком мосту, не доходя до метро.
"Выстрелы продолжались, очередью. Я понял, что это никакой не салют", — рассказал очевидец телеканалу "РЕН ТВ".
Он добавил, что на место ЧП быстро прибыли полицейские и кареты скорой помощи.
Очевидица происшествия рассказала телеканалу "Звезда" об обстановке во время спецоперации. В момент стрельбы девушка находилась в кафе, посетители заведения не видели момента нападения и наблюдали за происходящим из окон.
"Что происходит, непонятно. Я бы не рискнула выходить туда", — сказала девушка. Она добавила, что силовики оцепили место происшествия.
О реакции людей на стрельбу рассказала другая очевидица, работающая в близлежащей кофейне. По ее словам, все началось около 18:10, и она не сразу поняла, что случилось. Девушка отметила, что прохожие в момент ЧП не паниковали.
"Все люди как шли, так и шли, я не видела, чтобы кто-то бежал", — сказала она телеканалу "360".
Она отметила, что полицейские попросили сотрудников близлежащих заведений закрыть все двери.
По словам девушки, прохожие стали бежать после того, как стрельба возобновилась.
"Была вторая часть стрельбы, когда кого-то нейтрализовали. И после этого люди на улице побежали", — пояснила она.
Как ранее сообщили в ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. По информации ведомства, преступника нейтрализовали, его личность устанавливается. В ФСБ подчеркнули, что он не смог проникнуть в здание службы.
Позже в Минздраве заявили, что в результате стрельбы пострадали пять человек, два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Еще один скончался.
СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба