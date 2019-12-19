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Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
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РИА Новости

Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве

21:25 19.12.2019 (обновлено: 21:30 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Очевидцы стрельбы около здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы рассказали подробности происшествия.
По словам одного из них, стрельба велась очередями. Мужчина услышал ее, когда находился на Кузнецком мосту, не доходя до метро.
"Выстрелы продолжались, очередью. Я понял, что это никакой не салют", — рассказал очевидец телеканалу "РЕН ТВ".
Он добавил, что на место ЧП быстро прибыли полицейские и кареты скорой помощи.
На месте стрельбы на Лубянке
Вчера, 20:43
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Очевидица происшествия рассказала телеканалу "Звезда" об обстановке во время спецоперации. В момент стрельбы девушка находилась в кафе, посетители заведения не видели момента нападения и наблюдали за происходящим из окон.
"Что происходит, непонятно. Я бы не рискнула выходить туда", — сказала девушка. Она добавила, что силовики оцепили место происшествия.
О реакции людей на стрельбу рассказала другая очевидица, работающая в близлежащей кофейне. По ее словам, все началось около 18:10, и она не сразу поняла, что случилось. Девушка отметила, что прохожие в момент ЧП не паниковали.
"Все люди как шли, так и шли, я не видела, чтобы кто-то бежал", — сказала она телеканалу "360".
Она отметила, что полицейские попросили сотрудников близлежащих заведений закрыть все двери.
Кадры с места стрельбы на Кузнецком мосту
Вчера, 19:56
Опубликовано видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
По словам девушки, прохожие стали бежать после того, как стрельба возобновилась.
"Была вторая часть стрельбы, когда кого-то нейтрализовали. И после этого люди на улице побежали", — пояснила она.
Как ранее сообщили в ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. По информации ведомства, преступника нейтрализовали, его личность устанавливается. В ФСБ подчеркнули, что он не смог проникнуть в здание службы.
Позже в Минздраве заявили, что в результате стрельбы пострадали пять человек, два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Еще один скончался.
СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре Москвы.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваПроисшествия
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