Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве

Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба

Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба

По словам одного из них, стрельба велась очередями. Мужчина услышал ее, когда находился на Кузнецком мосту, не доходя до метро.

"Выстрелы продолжались, очередью. Я понял, что это никакой не салют", — рассказал очевидец телеканалу " РЕН ТВ ".

Он добавил, что на место ЧП быстро прибыли полицейские и кареты скорой помощи.

Очевидица происшествия рассказала телеканалу " Звезда " об обстановке во время спецоперации. В момент стрельбы девушка находилась в кафе, посетители заведения не видели момента нападения и наблюдали за происходящим из окон.

"Что происходит, непонятно. Я бы не рискнула выходить туда", — сказала девушка. Она добавила, что силовики оцепили место происшествия.

О реакции людей на стрельбу рассказала другая очевидица, работающая в близлежащей кофейне. По ее словам, все началось около 18:10, и она не сразу поняла, что случилось. Девушка отметила, что прохожие в момент ЧП не паниковали.

"Все люди как шли, так и шли, я не видела, чтобы кто-то бежал", — сказала она телеканалу " 360 ".

Она отметила, что полицейские попросили сотрудников близлежащих заведений закрыть все двери.

По словам девушки, прохожие стали бежать после того, как стрельба возобновилась.

"Была вторая часть стрельбы, когда кого-то нейтрализовали. И после этого люди на улице побежали", — пояснила она.

Как ранее сообщили в ФСБ , неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. По информации ведомства, преступника нейтрализовали, его личность устанавливается. В ФСБ подчеркнули, что он не смог проникнуть в здание службы.

Позже в Минздраве заявили, что в результате стрельбы пострадали пять человек, два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Еще один скончался.

СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.