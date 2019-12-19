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В Индии во время протестов погибли два человека, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Индии во время протестов погибли два человека, сообщили СМИ

21:19 19.12.2019
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© REUTERS / Adnan AbidiМужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года
Мужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года
© REUTERS / Adnan Abidi
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Два человека погибли, ещё двое пострадали в четверг во время протестов против принятия поправок к закону о гражданстве в Индии, передает агентство PTI.
По данным агентства, речь идет о протестах в городе Мангалуру в штате Карнатака. Демонстранты погибли от пуль полицейских.
Как сообщает агентство, полиция ввела комендантский час в различных частях города до вечера пятницы.
Поводом для столь масштабных протестов, продолжающихся в Индии с середины предыдущей недели, стало принятие поправок к закону о гражданстве. Эти поправки предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. По мнению организаторов протестов, это угрожает интересам местного населения.
В среду Верховный суд Индии отказался приостановить исполнение закона о гражданстве с принятыми поправками, несмотря на продолжающиеся беспорядки в стране.
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