В Индии во время протестов погибли два человека, сообщили СМИ

Мужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Два человека погибли, ещё двое пострадали в четверг во время протестов против принятия поправок к закону о гражданстве в Два человека погибли, ещё двое пострадали в четверг во время протестов против принятия поправок к закону о гражданстве в Индии , передает агентство PTI

По данным агентства, речь идет о протестах в городе Мангалуру в штате Карнатака. Демонстранты погибли от пуль полицейских.

Как сообщает агентство, полиция ввела комендантский час в различных частях города до вечера пятницы.

Поводом для столь масштабных протестов, продолжающихся в Индии с середины предыдущей недели, стало принятие поправок к закону о гражданстве. Эти поправки предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. По мнению организаторов протестов, это угрожает интересам местного населения.