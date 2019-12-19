Комиссаров: Россия — в числе стран с высоким потенциалом внедрения ИИ

Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера "Кристофари"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия относится к числу стран с высоким потенциалом внедрения искусственного интеллекта, уже сегодня многие российские организации и компании используют технологии ИИ на нескольких уровнях – от оптимизации работы с внутренними данными до ценообразования, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Россия относится к числу стран с высоким потенциалом внедрения искусственного интеллекта, уже сегодня многие российские организации и компании используют технологии ИИ на нескольких уровнях – от оптимизации работы с внутренними данными до ценообразования, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров

По его словам, которые приводит пресс-служба АНО "РСВ", индустриями-лидерами по внедрению и использованию ИИ в России являются промышленность, банки, телекоммуникации и ритейл.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг заявил, что продолжение работы в сфере изучения искусственного интеллекта и его возможностей - одно из важнейших направлений развития России, роста экономики и обороноспособности.

Комиссаров отметил, что характер внедрения технологий во всех отраслях разный. "Где-то мы можем говорить о фундаментальной трансформация бизнеса на основе новых технологий, где-то это точечное внедрение с целью оптимизации тех или иных бизнес-процессов, а где-то есть полное непонимание необходимости самой цифровой трансформации. Для широкого круга бизнеса искусственный интеллект – это как новая автоматизация. Определённые части бизнес-процессов значительно улучшаются благодаря внедрению технологий при этом основная бизнес-модель остаётся прежней", - пояснил он.

По словам Комиссарова, кейсы применения искусственного интеллекта в реальном секторе "необходимо выявлять и максимально "подсвечивать", в том числе и на площадках ОНФ: именно они являются наиболее массовыми, и именно они будут двигать вперед малый и средний бизнес, и экономику России".