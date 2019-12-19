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Комиссаров: Россия — в числе стран с высоким потенциалом внедрения ИИ
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РИА Новости

Комиссаров: Россия — в числе стран с высоким потенциалом внедрения ИИ

20:34 19.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера "Кристофари"
Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера Кристофари
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия относится к числу стран с высоким потенциалом внедрения искусственного интеллекта, уже сегодня многие российские организации и компании используют технологии ИИ на нескольких уровнях – от оптимизации работы с внутренними данными до ценообразования, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
По его словам, которые приводит пресс-служба АНО "РСВ", индустриями-лидерами по внедрению и использованию ИИ в России являются промышленность, банки, телекоммуникации и ритейл.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг заявил, что продолжение работы в сфере изучения искусственного интеллекта и его возможностей - одно из важнейших направлений развития России, роста экономики и обороноспособности.
Комиссаров отметил, что характер внедрения технологий во всех отраслях разный. "Где-то мы можем говорить о фундаментальной трансформация бизнеса на основе новых технологий, где-то это точечное внедрение с целью оптимизации тех или иных бизнес-процессов, а где-то есть полное непонимание необходимости самой цифровой трансформации. Для широкого круга бизнеса искусственный интеллект – это как новая автоматизация. Определённые части бизнес-процессов значительно улучшаются благодаря внедрению технологий при этом основная бизнес-модель остаётся прежней", - пояснил он.
По словам Комиссарова, кейсы применения искусственного интеллекта в реальном секторе "необходимо выявлять и максимально "подсвечивать", в том числе и на площадках ОНФ: именно они являются наиболее массовыми, и именно они будут двигать вперед малый и средний бизнес, и экономику России".
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Также в ОНФ отмечают такие возможности технологий ИИ как обеспечение большей прозрачности и контроля эффективности расходования государственных средств. Еще одно достоинство ИИ – это возможность прогнозировать решение, выявлять наличие определенных обстоятельств. "Это может быть использовано в рамках внедрения системы проактивных государственных услуг, когда, например, на следующий день после рождения ребенка, гражданину придет предложение запросить услуги по оформлению документов, получению выплат, а ему останется это подтвердить одним нажатием кнопки", - говорится в сообщении.
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ОбществоЭкономика
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