Террористы обстреляли кварталы Алеппо

БЕЙРУТ, 19 дек - РИА Новости. Террористы на протяжении дня вели огонь из минометов по двум кварталам сирийского Алеппо, более пяти мирных граждан получили ранения, рассказал РИА Новости один их хирургов городской больницы.
"Сегодня с 10.30 к нам стали поступать раненные в результате обстрела со стороны террористов кварталов Хамдания и Хальдия. Пятеро раненых были прооперированы и находятся под наблюдением, состояние их было тяжелое. Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения, им также оказали помощь, они в хорошем состоянии",- сказал собеседник.
Боевики радикальных группировок уже неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо за последние два месяца. В результате погибли и получили ранения мирные жители. Нанесен материальный ущерб.