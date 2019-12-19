Террористы обстреляли кварталы Алеппо

"Сегодня с 10.30 к нам стали поступать раненные в результате обстрела со стороны террористов кварталов Хамдания и Хальдия. Пятеро раненых были прооперированы и находятся под наблюдением, состояние их было тяжелое. Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения, им также оказали помощь, они в хорошем состоянии",- сказал собеседник.