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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-19T20:02+0300
https://ria.ru/20191219/1562612113.html
Террористы обстреляли кварталы Алеппо
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РИА Новости

Террористы обстреляли кварталы Алеппо

19:59 19.12.2019 (обновлено: 20:02 19.12.2019)
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 19 дек - РИА Новости. Террористы на протяжении дня вели огонь из минометов по двум кварталам сирийского Алеппо, более пяти мирных граждан получили ранения, рассказал РИА Новости один их хирургов городской больницы.
"Сегодня с 10.30 к нам стали поступать раненные в результате обстрела со стороны террористов кварталов Хамдания и Хальдия. Пятеро раненых были прооперированы и находятся под наблюдением, состояние их было тяжелое. Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения, им также оказали помощь, они в хорошем состоянии",- сказал собеседник.
Боевики радикальных группировок уже неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо за последние два месяца. В результате погибли и получили ранения мирные жители. Нанесен материальный ущерб.
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