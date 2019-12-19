В Иваново сильный ветер повалил новогоднюю елку

"Из-за порывистого ветра погнулся "ствол" новогодней елки, установленной на площади Ленина. Значительного ущерба стихия искусственному дереву не нанесла. Елка еще днем была обесточена", - говорится в сообщении.

На фотографиях, опубликованных на сайте мэрии города, украшенная игрушками елка лежит на земле, ствол ее сломан чуть выше опорного крепления.

По данным мэрии, в ближайшие часы елка будет разобрана. После этого ее отвезут на ремонтную базу АО "Ивгортеплоэнерго", где отремонтируют и вернут на прежнее место. Предполагается, что это сделают до празднования Нового года.