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В Иваново сильный ветер повалил новогоднюю елку
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РИА Новости

В Иваново сильный ветер повалил новогоднюю елку

19:43 19.12.2019 (обновлено: 19:54 19.12.2019)
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкИваново
Иваново
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Иваново. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 дек - РИА Новости. Новогодняя елка на площади Ленина в Иваново повалилась на землю от сильного ветра, сообщает мэрия города.
Днем в четверг спасатели предупредили жителей города о ветре скоростью 20-25 километров в час.
"Из-за порывистого ветра погнулся "ствол" новогодней елки, установленной на площади Ленина. Значительного ущерба стихия искусственному дереву не нанесла. Елка еще днем была обесточена", - говорится в сообщении.
На фотографиях, опубликованных на сайте мэрии города, украшенная игрушками елка лежит на земле, ствол ее сломан чуть выше опорного крепления.
По данным мэрии, в ближайшие часы елка будет разобрана. После этого ее отвезут на ремонтную базу АО "Ивгортеплоэнерго", где отремонтируют и вернут на прежнее место. Предполагается, что это сделают до празднования Нового года.
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