Вход и выход на станции метро "Лубянка" в Москве могут ограничить

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Метро Москвы работает в штатном режиме после сообщений о перестрелке в центре города, возможны ограничения на вход и выход на станции "Лубянка", сообщается в Twitter столичного метрополитена.
Ранее центр общественных связей ФСБ сообщал, что неизвестный открыл стрельбу на улице Большая Лубянка в Москве, есть пострадавшие, преступник был нейтрализован.
"Московское метро работает в штатном режиме. На станции "Лубянка" Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Центр организации дорожного движения ранее сообщал в Twitter, что движение транспорта на Большой Лубянке перекрыто.