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Вход и выход на станции метро "Лубянка" в Москве могут ограничить
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РИА Новости

Вход и выход на станции метро "Лубянка" в Москве могут ограничить

19:40 19.12.2019 (обновлено: 20:00 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтанция метро "Лубянка"
Станция метро Лубянка
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Метро Москвы работает в штатном режиме после сообщений о перестрелке в центре города, возможны ограничения на вход и выход на станции "Лубянка", сообщается в Twitter столичного метрополитена.
Ранее центр общественных связей ФСБ сообщал, что неизвестный открыл стрельбу на улице Большая Лубянка в Москве, есть пострадавшие, преступник был нейтрализован.
Сотрудник ДПС
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"Московское метро работает в штатном режиме. На станции "Лубянка" Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Центр организации дорожного движения ранее сообщал в Twitter, что движение транспорта на Большой Лубянке перекрыто.
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Опубликовано видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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