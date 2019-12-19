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Рязанская область
Рязанская область
2019-12-19T20:07+0300
https://ria.ru/20191219/1562611187.html
Президент обозначил пути решения проблем в стране, заявил Любимов
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РИА Новости

Президент обозначил пути решения проблем в стране, заявил Любимов

19:35 19.12.2019 (обновлено: 20:07 19.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 дек - РИА Новости. Президент России на своей пресс-конференции четко обозначил пути решения проблем, о которых его спрашивали журналисты, заявил губернатор Николай Любимов.
Ежегодная пресс-конференция президента России прошла в четверг, 19 декабря.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"Наш президент в очередной раз очень четко обозначил пути решения проблем, о которых его спрашивали журналисты. Говоря о реформе отрасли по обращению с ТКО, глава государства акцентировал на недостаточности прямого общения. Диалог с людьми, повышение открытости власти – это та работа, которую мы обязательно продолжим усиливать. Люди должны чувствовать обратную связь на примере конкретной работы", - сказал Николай Любимов.
По его словам, в области растет количество площадок, на которых жители региона могут рассказать о своих проблемах.
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"Это дает нам возможность быть всегда в курсе злободневных вопросов и оперативно включаться в их решение. Активная работа в соцсетях помогает вовремя реагировать на самые острые вопросы, в том числе связанные с вывозом мусора. В Рязанской области создана рабочая группа под моим руководством, к ней подключилась общественность, депутаты. Деятельность регионального оператора под всесторонним контролем. Ведется разъяснительная работа с населением через СМИ и официальные интернет-ресурсы", - отметил Любимов.
По словам губернатора, усиление персональной ответственности за реализацию национальных проектов, о которой сказал президент РФ, – мера, которая поможет повысить эффективность этой работы на всех уровнях, в том числе - подрядных организаций.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"Рязанская область в 2019 году в целом продемонстрировала неплохие результаты по реализации национальных проектов, по ряду показателей регион сработал с опережением плановых значений. Задачи, которые поставлены президентом РФ в рамках нацпроектов, масштабные, и нам предстоит максимально ответственно и эффективно действовать в ближайшие годы, чтобы добиться существенного роста экономики. А значит, у нас будет больше возможностей повышать качество жизни в регионе, заработную плату людям, обустраивать наши города и села", – сказал губернатор.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовВладимир ПутинРоссияРязанская областьОбщество
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