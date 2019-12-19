Президент обозначил пути решения проблем в стране, заявил Любимов

"Рязанская область в 2019 году в целом продемонстрировала неплохие результаты по реализации национальных проектов, по ряду показателей регион сработал с опережением плановых значений. Задачи, которые поставлены президентом РФ в рамках нацпроектов, масштабные, и нам предстоит максимально ответственно и эффективно действовать в ближайшие годы, чтобы добиться существенного роста экономики. А значит, у нас будет больше возможностей повышать качество жизни в регионе, заработную плату людям, обустраивать наши города и села", – сказал губернатор.