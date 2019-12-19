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США ввели санкции против двух высокопоставленных иранских судей
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РИА Новости

США ввели санкции против двух высокопоставленных иранских судей

19:11 19.12.2019
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА Новости. Соединенные Штаты ввели санкции против двух судей Исламского Революционного суда Ирана, сообщается в документе, опубликованном на сайте американского минфина.
Санкции введены против Мохаммада Могиссеха (Mohammad Moghisseh) - главы Исламского Революционного суда в Тегеране, подразделение 28, и Аболгхассема Салавати (Abolghassem Salavati) - главы Исламского Революционного суда в Тегеране, подразделение 15, говорится в документе.
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"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов ввело санкции против двух судей, возглавляющих отделения Революционного суда иранского режима, которые годами выносили вердикты в отношении иранских граждан и лиц с двойным гражданством за реализацию ими их свободы на выражение мнения и собрания. Во многих случаях эти судьи приговаривали политических заключенных к смертной казни", - отмечает минфин в релизе.
Минфин добавляет, что эти судьи поддерживали судебными решениями "незаконные действия иранского режима в отношении журналистов, адвокатов, политических активистов и представителей этнических и религиозных меньшинств Ирана, которые либо были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, ударам плетью и даже смертной казни".
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"Салавати председательствует в 15-ом отделении Революционного суда Тегерана, где он преследовал и выносил суровые приговоры, в том числе многие смертные приговоры, для множества политических заключенных, правозащитников и мирных демонстрантов, снискав славу "Судья-смерть", - добавляет минфин.
Могиссех - глава 28-го Тегеранского Революционного суда, известен тем, что приговорил множество журналистов и интернет-пользователей к длительным срокам лишения свободы. "Только в одном случае он приговорил восемь иранских пользователей Facebook к в общей сложности 127 годам лишения свободы", - подчеркивает минфин.
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Министерство финансов РФВашингтон (город)ИранСШАВ мире
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