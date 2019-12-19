Жителям МО вернут взносы на капремонт домов, исключенных из программы

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Фонд капитального ремонта Подмосковья вернет взносы на капремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах, в которых менее пяти квартир. Об этом сообщил телеканал Фонд капитального ремонта Подмосковья вернет взносы на капремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах, в которых менее пяти квартир. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства ЖКХ.

"Собственники, проживающие в данных домах, при обращении в фонд и предоставлении необходимых документов могут вернуть денежные средства, ранее оплаченные по статье "взнос на капитальный ремонт", – сообщил и. о. главы ведомства Антон Велиховский.

Из программы капремонта в регионе исключили 1267 многоквартирных домов, в которых менее пяти квартир.