Жителям МО вернут взносы на капремонт домов, исключенных из программы

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Фонд капитального ремонта Подмосковья вернет взносы на капремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах, в которых менее пяти квартир. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства ЖКХ.
"Собственники, проживающие в данных домах, при обращении в фонд и предоставлении необходимых документов могут вернуть денежные средства, ранее оплаченные по статье "взнос на капитальный ремонт", – сообщил и. о. главы ведомства Антон Велиховский.
Из программы капремонта в регионе исключили 1267 многоквартирных домов, в которых менее пяти квартир.
Для возврата собранных средств необходимо обратиться в Фонд капремонта Московской области. К заявлению на возврат денежных средств должны прилагаться следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность (паспорт), справка из банка с реквизитами счета и справка из ЕГРП.