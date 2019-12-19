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Новости Подмосковья
2019-12-19T18:55+0300
https://ria.ru/20191219/1562609400.html
Жителям МО вернут взносы на капремонт домов, исключенных из программы
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РИА Новости

Жителям МО вернут взносы на капремонт домов, исключенных из программы

18:55 19.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабочие проводят ремонт жилого дома
Рабочие проводят ремонт жилого дома
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Фонд капитального ремонта Подмосковья вернет взносы на капремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах, в которых менее пяти квартир. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства ЖКХ.
"Собственники, проживающие в данных домах, при обращении в фонд и предоставлении необходимых документов могут вернуть денежные средства, ранее оплаченные по статье "взнос на капитальный ремонт", – сообщил и. о. главы ведомства Антон Велиховский.
Из программы капремонта в регионе исключили 1267 многоквартирных домов, в которых менее пяти квартир.
Для возврата собранных средств необходимо обратиться в Фонд капремонта Московской области. К заявлению на возврат денежных средств должны прилагаться следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность (паспорт), справка из банка с реквизитами счета и справка из ЕГРП.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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