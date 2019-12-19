ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
Соглашение предусматривает возможность отправки в Ливию турецких войск, его еще должен утвердить парламент Турции.
"Кабинет министров одобрил на экстренном заседании вступление в силу соглашения о взаимопонимании о сотрудничестве с Турцией в сфере безопасности", - говорится в заявлении.
Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава триполийского правительства Файез Саррадж в конце ноября подписали соглашения о взаимопонимании в военной сфере и по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.
Ранее сотрудничающий с восточноливийскими властями маршал Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Саррадж заявил, что информация о наступлении Хафтара в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений в Триполи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.