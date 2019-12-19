ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией

"Кабинет министров одобрил на экстренном заседании вступление в силу соглашения о взаимопонимании о сотрудничестве с Турцией в сфере безопасности", - говорится в заявлении.

Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии

Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии

Ранее сотрудничающий с восточноливийскими властями маршал Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Саррадж заявил, что информация о наступлении Хафтара в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений в Триполи.