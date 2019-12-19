Путин продемонстрировал готовность к диалогу, считают политологи

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. На очередной большой пресс-конференции президент России На очередной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин затронул все наиболее значимые вопросы, а также показал, что не боится открыто отвечать на неудобные вопросы, вести откровенный диалог, чем отличается от многих иностранных лидеров, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Путин провел ежегодную итоговую пресс-конференцию в четверг.

По мнению политолога, старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина, президент сохранил характерный для него открытый стиль общения.

"По горячим следам можно говорить о том, что произвело особое впечатление на нынешней пресс-конференции. Прежде всего - это верность Владимира Путина своему стилю общения - это открытый стиль, это стиль интерактивный, Владимир Путин всегда работает в режиме диалога. Более того, на сегодняшней пресс-конференции мне бросилось в глаза то, что по крайней мере несколько раз в инициативном порядке он давал слово тем, кто задавал особенно острые и неудобные вопросы", - сказал он.

Зудин подчеркнул, что "на большой пресс-конференции и, впрочем, также во время своих прямых линий, Владимир Путин ведет обстоятельный, уважительный, конкретный, с фактами в руках разговор с теми, кто выступает собеседниками".

Политолог отметил, что манера Путина отвечать на вопросы контрастирует с той стилистикой, в которой проводят общение с журналистами иностранные лидеры.

"Давая свой ответ, Владимир Путин обсуждает различные возможные подходы чисто управленческие к решению этого вопроса и объясняет, почему тот подход, к которому он склоняется, наиболее предпочтительный. Уровень, глубина и откровенность обсуждения, которую практикует российский лидер, она, конечно же, не идет ни в какое сравнение с той стилистикой, в которой общаются с журналистами и с более широкой аудиторией лидеры иностранных государств", - заявил Зудин.

По его мнению, "стилистика Владимира Путина разрушает привычные каноны общения государственных лидеров, и она их всех ставит в неудобное положение, потому что демонстрируется, что вообще-то с журналистами и с обычными гражданами можно разговаривать совсем по-другому".

"Это была первая пресс-конференция, в которой не было предварительного блока прямой речи президента. Всегда он начинал с того, что давал анализ социально-экономического и политического развития региона, какие-то внешнеполитические проблемы озвучивал в начале своего выступления. В настоящий момент все сразу началось с вопросов журналистов, поэтому ритм пресс-конференции был совершенно другой", - отметил в свою очередь политолог Андрей Колядин.

Он добавил, что в рамках этой пресс-конференции были затронуты как основные внешнеэкономические темы и вопросы развития страны, так и внешняя политика, крупные международные проблемы: переход от однополярного к многополярному миру, угроза ядерной войны и как ее остановить.

"Но основная часть вопросов все-таки касалась социально-экономического развития нашей страны, которая касается каждого жителя территорий: нацпроекты, медицина и здравоохранение, жилье, борьба с бедностью и многое другое. Самые важные темы были учтены и освещены, как и должно быть на любой пресс-конференции", - пояснил Колядин.