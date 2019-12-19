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Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2019
2019-12-19T18:28+0300
https://ria.ru/20191219/1562607972.html
Путин продемонстрировал готовность к диалогу, считают политологи
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РИА Новости

Путин продемонстрировал готовность к диалогу, считают политологи

18:28 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. На очередной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин затронул все наиболее значимые вопросы, а также показал, что не боится открыто отвечать на неудобные вопросы, вести откровенный диалог, чем отличается от многих иностранных лидеров, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Путин провел ежегодную итоговую пресс-конференцию в четверг.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 18:22Сказано в эфире
"Новая искренность". Политолог о пресс-конференции ПутинаПрезидент РФ провел традиционную для конца года итоговую большую пресс-конференцию. Впечатлениями от нее поделился в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.
По мнению политолога, старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина, президент сохранил характерный для него открытый стиль общения.
"По горячим следам можно говорить о том, что произвело особое впечатление на нынешней пресс-конференции. Прежде всего - это верность Владимира Путина своему стилю общения - это открытый стиль, это стиль интерактивный, Владимир Путин всегда работает в режиме диалога. Более того, на сегодняшней пресс-конференции мне бросилось в глаза то, что по крайней мере несколько раз в инициативном порядке он давал слово тем, кто задавал особенно острые и неудобные вопросы", - сказал он.
Зудин подчеркнул, что "на большой пресс-конференции и, впрочем, также во время своих прямых линий, Владимир Путин ведет обстоятельный, уважительный, конкретный, с фактами в руках разговор с теми, кто выступает собеседниками".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 17:14Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Политолог отметил, что манера Путина отвечать на вопросы контрастирует с той стилистикой, в которой проводят общение с журналистами иностранные лидеры.
"Давая свой ответ, Владимир Путин обсуждает различные возможные подходы чисто управленческие к решению этого вопроса и объясняет, почему тот подход, к которому он склоняется, наиболее предпочтительный. Уровень, глубина и откровенность обсуждения, которую практикует российский лидер, она, конечно же, не идет ни в какое сравнение с той стилистикой, в которой общаются с журналистами и с более широкой аудиторией лидеры иностранных государств", - заявил Зудин.
По его мнению, "стилистика Владимира Путина разрушает привычные каноны общения государственных лидеров, и она их всех ставит в неудобное положение, потому что демонстрируется, что вообще-то с журналистами и с обычными гражданами можно разговаривать совсем по-другому".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресн
Вчера, 16:48
Путин и журналисты говорили на разных языках
"Это была первая пресс-конференция, в которой не было предварительного блока прямой речи президента. Всегда он начинал с того, что давал анализ социально-экономического и политического развития региона, какие-то внешнеполитические проблемы озвучивал в начале своего выступления. В настоящий момент все сразу началось с вопросов журналистов, поэтому ритм пресс-конференции был совершенно другой", - отметил в свою очередь политолог Андрей Колядин.
Он добавил, что в рамках этой пресс-конференции были затронуты как основные внешнеэкономические темы и вопросы развития страны, так и внешняя политика, крупные международные проблемы: переход от однополярного к многополярному миру, угроза ядерной войны и как ее остановить.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Вчера, 16:55Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин ответил на 77 вопросов журналистов в ходе пресс-конференции
"Но основная часть вопросов все-таки касалась социально-экономического развития нашей страны, которая касается каждого жителя территорий: нацпроекты, медицина и здравоохранение, жилье, борьба с бедностью и многое другое. Самые важные темы были учтены и освещены, как и должно быть на любой пресс-конференции", - пояснил Колядин.
При этом он отметил, что глава государства периодически сам давал слово журналистам, которые задавали острые вопросы, например, о членах его семьи, отношениях с Украиной.
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Прямая линия с Владимиром Путиным - 2019МИД РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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