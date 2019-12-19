Додон пригласил патриарха Кирилла в Молдавию

КИШИНЕВ, 19 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в рамках визита в Москву в четверг встретился с патриархом Кириллом и пригласил его в 2020 году приехать в республику.
"В ходе рабочего визита в Москву провел встречу со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Очень тепло пообщались с предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия,.. пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент заверил, что молдавский народ и дальше будет сохранять верность православной церкви, а "все ветви власти Молдавии в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в обществе".
Визит патриарха Кирилла в Молдавию планировался в октябре прошлого года, однако его пришлось отменить. До этого предстоятель РПЦ дважды совершал визиты в республику — в 2011 и 2013 годах.