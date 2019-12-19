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Религия и мировоззрение
2019-12-19T17:34+0300
https://ria.ru/20191219/1562604682.html
Додон пригласил патриарха Кирилла в Молдавию
https://cdn22.img.ria.ru/images/156086/00/1560860078_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7f5454a6b8e0096feaa3d995ab037261.jpg
РИА Новости

Додон пригласил патриарха Кирилла в Молдавию

17:31 19.12.2019 (обновлено: 17:34 19.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
© Sputnik
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 19 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в рамках визита в Москву в четверг встретился с патриархом Кириллом и пригласил его в 2020 году приехать в республику.
"В ходе рабочего визита в Москву провел встречу со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Очень тепло пообщались с предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия,.. пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент заверил, что молдавский народ и дальше будет сохранять верность православной церкви, а "все ветви власти Молдавии в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в обществе".
Визит патриарха Кирилла в Молдавию планировался в октябре прошлого года, однако его пришлось отменить. До этого предстоятель РПЦ дважды совершал визиты в республику — в 2011 и 2013 годах.
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17 декабря, 17:41
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Религия и мировоззрениерелигияИгорь ДодонПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваМолдавияВ мире
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