Экс-глава Удмуртии, обвиняемый во взяточничестве, попал в больницу

УФА, 19 дек — РИА Новости. Бывший руководитель Бывший руководитель Удмуртии Александр Соловьев , который является фигурантом уголовного дела о взяточничестве, не смог явиться на очередное судебное слушание из-за того, что попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель судейского департамента республики.

В Завьяловском районном суде Удмуртии с января 2019 года идет судебный процесс над экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым, который обвиняется в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей. Обвиняемый по решению суда находится под домашним арестом.

"Очередное судебное заседание прошло без Соловьева, так как накануне его госпитализировали. На суде его интересы представлял адвокат", - сказал представитель судейского департамента Удмуртии.