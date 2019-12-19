Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T17:24+0300
https://ria.ru/20191219/1562604336.html
Экс-глава Удмуртии, обвиняемый во взяточничестве, попал в больницу
https://cdn25.img.ria.ru/images/149149/59/1491495925_0:237:2799:1811_1036x0_80_0_0_dabaee71d213b8f0f6ae84736ca8da5b.jpg
РИА Новости

Экс-глава Удмуртии, обвиняемый во взяточничестве, попал в больницу

17:24 19.12.2019
330
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде. 4 апреля 2017
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде. 4 апреля 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
УФА, 19 дек — РИА Новости. Бывший руководитель Удмуртии Александр Соловьев, который является фигурантом уголовного дела о взяточничестве, не смог явиться на очередное судебное слушание из-за того, что попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель судейского департамента республики.
В Завьяловском районном суде Удмуртии с января 2019 года идет судебный процесс над экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым, который обвиняется в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей. Обвиняемый по решению суда находится под домашним арестом.
"Очередное судебное заседание прошло без Соловьева, так как накануне его госпитализировали. На суде его интересы представлял адвокат", - сказал представитель судейского департамента Удмуртии.
Источник РИА Новости в правительстве сообщил, что "у экс-главы республики проблемы с сердцем".
Молоток судьи
4 ноября, 12:51
Суд арестовал замминистра культуры Удмуртии, обвиняемого во взяточничестве
020020
Обсудить 0
Александр СоловьевУдмуртияПроисшествия
Рекомендуем
Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Следователи проверят информацию о ветеранских "ночлежках" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Моржи
Росприроднадзор не разрешил продать моржат из "китовой тюрьмы" в Китай
Автомобиль скорой медицинской помощи
В ДТП на Алтае погибли пять человек, в том числе четверо полицейских
Смартфон
Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне
Андрей Исаев
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
Зеленка
СМИ: в Москве воспитательница "замаскировала" синяк у ребенка зеленкой
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил идею отменить оговорку "подряд" в Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Отрасль органик-продуктов попросила о моратории на надзорные санкции
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты прокомментировали слова Путина о Конституции
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев попал в больницу
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Геннадий Зюганов
Зюганов оценил предложение сделать 31 декабря выходным днем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
Лента новостейМолния