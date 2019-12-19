Отрасль органик-продуктов попросила о моратории на надзорные санкции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Профессиональные ассоциации в преддверии вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции считают критической ситуацию в отрасли и обратились к вице-премьеру РФ Профессиональные ассоциации в преддверии вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции считают критической ситуацию в отрасли и обратились к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой ввести годовой мораторий на применение административных санкций по этому закону, говорится в их совместном обращении (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Просим вас дать поручение ответственным федеральным органам исполнительной власти, федеральным контрольно-надзорным органам предпринять срочные меры по разъяснению порядка обращения органической продукции с 1 января 2020 года, включая импортированную, а также рассмотреть возможность введения моратория на применение административных санкций к участникам обращения не менее чем на год", - говорится в совместном обращении ассоциаций в адрес вице-премьера.

Авторы обращения - Национальный союз производителей и потребителей органической продукции, Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд", Ассоциация компаний розничной торговли и Союз участников потребительского рынка. Производители, импортеры, продавцы органики указывают, что в целях реализации закона об органическом земледелии "необходимо принятие ряда подзаконных актов, которые так и не были приняты".

Так, приступить к прохождению национальной сертификации органической продукции стало возможным лишь с 4 декабря, после восстановления аккредитации единственного сертификатора, который осуществляет эту процедуру по всей цепочке органического производства (компания "Органик-продукт" - ред.). Между тем, учитывая сезонность процесса органической продукции и временные затраты на прохождение сертификации, авторы письма констатируют, что "участники рынка не имели и не имеют реальной возможности в срок обеспечить соответствие обязательным требованиям закона".

В письме говорится, что в обращении в РФ находится обширный ассортимент органической продукции, а ее складские запасы измеряются миллиардами рублей в денежном эквиваленте. Но если ее обращение будет признано незаконным, это приведет к убыткам изготовителей, импортеров и торговых сетей, отсутствию возможности у потребителя совершить обоснованный выбор, говорится в письме.