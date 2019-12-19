Росприроднадзор не разрешил продать моржат из "китовой тюрьмы" в Китай

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Росприроднадзор по согласованию с правительством РФ не выдал разрешение на продажу шести моржат за границу в культурно-просветительских целях, говорится в сообщении Росприроднадзора.
Ранее активисты сообщили, что в "китовой тюрьме" остаются шестеро моржат. Экологи направили обращение в Росприроднадзор, в котором просили отказать компании, намеревавшейся продать животных в КНР, в выдаче разрешений СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) на вывоз за рубеж моржат, а также отказывать любым другим заявителям в выдаче разрешений на вывоз за границу морских животных.
После получения заявления Росприроднадзор начал проверку.
"Росприроднадзор по согласованию с правительством РФ отказал в выдаче сертификата на экспорт шести живых особей моржа", - говорится в сообщении.
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Как поясняет ведомство, вылов моржат произвели законно, но использовать в культурно-просветительских целях их можно только на территории России.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.