Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T17:17+0300
https://ria.ru/20191219/1562603942.html
Росприроднадзор не разрешил продать моржат из "китовой тюрьмы" в Китай
https://cdn23.img.ria.ru/images/155497/04/1554970418_0:181:3077:1912_1036x0_80_0_0_0c0ac58be9c81ef14e269dee7342d728.jpg
РИА Новости

Росприроднадзор не разрешил продать моржат из "китовой тюрьмы" в Китай

17:17 19.12.2019
168
© РИА Новости / Вера КостамоМоржи
Моржи
© РИА Новости / Вера Костамо
Моржи. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Росприроднадзор по согласованию с правительством РФ не выдал разрешение на продажу шести моржат за границу в культурно-просветительских целях, говорится в сообщении Росприроднадзора.
Ранее активисты сообщили, что в "китовой тюрьме" остаются шестеро моржат. Экологи направили обращение в Росприроднадзор, в котором просили отказать компании, намеревавшейся продать животных в КНР, в выдаче разрешений СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) на вывоз за рубеж моржат, а также отказывать любым другим заявителям в выдаче разрешений на вывоз за границу морских животных.
После получения заявления Росприроднадзор начал проверку.
"Росприроднадзор по согласованию с правительством РФ отказал в выдаче сертификата на экспорт шести живых особей моржа", - говорится в сообщении.
Морж
16 декабря, 12:09
В прокуратуре рассказали, куда отправили моржей из "китовой тюрьмы"
Как поясняет ведомство, вылов моржат произвели законно, но использовать в культурно-просветительских целях их можно только на территории России.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.
Китовая тюрьма в бухте Средняя в Приморье
13 декабря, 03:51
Создатели приморской "китовой тюрьмы" выплатили 65 млн рублей штрафов
1700002
Обсудить 0
РосприроднадзорПравительство РФВладимир ПутинКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Отрасль органик-продуктов попросила о моратории на надзорные санкции
Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Следователи проверят информацию о ветеранских "ночлежках" в Сочи
Андрей Исаев
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде. 4 апреля 2017
Экс-глава Удмуртии, обвиняемый во взяточничестве, попал в больницу
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: ряд полномочий по лесоохране передадут на федеральный уровень
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил идею отменить оговорку "подряд" в Конституции
Сортировка отходов в Москве
Минприроды назвало ключевые решения, принятые по мусорной реформе
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пообещал оказать поддержку алтайскому языку
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Путин пообещал изучить ситуацию с делом программиста Котова
Ветреная погода в Москве
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Москве
Татьяна Голикова
Голикова назвала основные причины социального сиротства
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты прокомментировали слова Путина о Конституции
Смартфон
Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне
Израильтянка Наама Иссахар
Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
Лента новостейМолния