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Пресс-конференция Министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева
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РИА Новости

Пресс-конференция Министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева

17:09 19.12.2019 (обновлено: 17:12 19.12.2019)
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24 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира ЯКУШЕВА по итогам года.
Аккредитация до 14:00 23 декабря по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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