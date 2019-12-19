Пресс-конференция Министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева

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24 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира ЯКУШЕВА по итогам года.