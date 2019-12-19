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В Ереване 11 человек пострадали при обрушении в здании военкомата
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РИА Новости

В Ереване 11 человек пострадали при обрушении в здании военкомата

17:10 19.12.2019 (обновлено: 17:25 19.12.2019)
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© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики АрменияПол провалился в здании военкомата в Ереване. 19 декабря 2019
Пол провалился в здании военкомата в Ереване. 19 декабря 2019
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
Пол провалился в здании военкомата в Ереване. 19 декабря 2019
ЕРЕВАН, 19 дек – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при обрушении пола в здании военкомата в Ереване, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС Армении.
"Девятнадцатого декабря на пульт дежурного службы спасения "911" поступил сигнал о том, что в двухэтажном здании военного комиссариата №1 в Ереване произошло обрушение... Выяснилось, что обрушился пол одной из комнат на первом этаже, пострадали 11 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
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По данным ведомства, на место выехали сотрудники центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, пожарные спасатели ереванского спасательного управления, оперативная группа и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления, психологи, врачи центра медицины катастроф.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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