Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:27+0300
https://ria.ru/20191219/1562603526.html
Принимать новую Конституцию сейчас не стоит, считает Неверов
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/47/1525194711_0:185:2592:1643_1036x0_80_0_0_6624032951461d4254824051f13cbaa4.jpg
РИА Новости

Принимать новую Конституцию сейчас не стоит, считает Неверов

17:08 19.12.2019 (обновлено: 17:27 19.12.2019)
167
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Любое изменение полномочий президента в Конституции должно инициироваться после тщательного общественного обсуждения на самых разных площадках, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Ранее на большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится такая формулировка о сроках полномочий главы государства: "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
Павел Крашенинников
Вчера, 16:54Большая пресс-конференция Владимира Путина
Поправки по срокам президентства не требуют референдума, считают в ГД
"На мой взгляд, ответ президента был предельно понятным: Конституция – живой инструмент, в котором есть при этом незыблемые вещи, касающиеся свобод и прав человека в нашей стране. Но на сегодняшний день менять или принимать новую не следует", - сказал Неверов журналистам.
"Любое изменение полномочий должно инициироваться исключительно после тщательного общественного обсуждения на самых разных площадках, с моделированием всех возможных последствий, изучения современного опыта разных стран, а главное – с учетом опыта и традиций нашей страны", - добавил вице-спикер Госдумы.
Большие пресс-конференции Владимира Путина
Вчера, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
4101012
Обсудить 1
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаГосдума РФСергей НеверовВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил идею отменить оговорку "подряд" в Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента
Александр Хинштейн
Хинштейн прокомментировал слова Путина об изменении Конституции
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Турчак: России нужна реализация закрепленных в Конституции положений
Андрей Исаев
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
Павел Крашенинников
Поправки по срокам президентства не требуют референдума, считают в ГД
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты прокомментировали слова Путина о Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперт рассказал о рисках изменения статьи о президентских сроках
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин о себе как исторической личности: это следующее поколение скажет
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Михаил Федотов
Экс-глава СПЧ оценил идею отмены оговорки "подряд" в Конституции
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Путин пообещал изучить ситуацию с делом программиста Котова
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
В СР поддержат изменение пункта о президентских сроках в Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин продемонстрировал готовность к диалогу, считают политологи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
09:18В США одобрили первую вакцину против Эболы
09:18Роскачество оценило российские игристые вина
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
Лента новостейМолния