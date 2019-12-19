Принимать новую Конституцию сейчас не стоит, считает Неверов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Любое изменение полномочий президента в Конституции должно инициироваться после тщательного общественного обсуждения на самых разных площадках, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Ранее на большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится такая формулировка о сроках полномочий главы государства: "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
"На мой взгляд, ответ президента был предельно понятным: Конституция – живой инструмент, в котором есть при этом незыблемые вещи, касающиеся свобод и прав человека в нашей стране. Но на сегодняшний день менять или принимать новую не следует", - сказал Неверов журналистам.
"Любое изменение полномочий должно инициироваться исключительно после тщательного общественного обсуждения на самых разных площадках, с моделированием всех возможных последствий, изучения современного опыта разных стран, а главное – с учетом опыта и традиций нашей страны", - добавил вице-спикер Госдумы.