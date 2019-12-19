Принимать новую Конституцию сейчас не стоит, считает Неверов

"На мой взгляд, ответ президента был предельно понятным: Конституция – живой инструмент, в котором есть при этом незыблемые вещи, касающиеся свобод и прав человека в нашей стране. Но на сегодняшний день менять или принимать новую не следует", - сказал Неверов журналистам.