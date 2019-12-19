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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:00+0300
https://ria.ru/20191219/1562603044.html
Хинштейн прокомментировал слова Путина об изменении Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/98955/35/989553504_0:125:2400:1475_1036x0_80_0_0_302a9b1986c8bb93cf693715a0ee5476.jpg
РИА Новости

Хинштейн прокомментировал слова Путина об изменении Конституции

17:00 19.12.2019
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© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Изменения в Конституцию - очень кропотливый законотворческий процесс, все поправки в документ должны вноситься только после широкого обсуждения с обществом, заявил журналистам замсекретаря генерального совета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции в формулировке о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится формулировка о сроках полномочий главы государства, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
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"Единая Россия" уже высказывалась по поводу внесения изменений в Конституцию, мы свою позицию не меняем. Мы считаем, что изменения в Конституцию можно, и нужно вносить после их всестороннего общественного обсуждения с тем, чтобы интересы всех слоев общества были услышаны и эти поправки носили, действительно, сущностный характер", - заявил он журналистам.
Хинштейн подчеркнул, что предложение президента про снятие оговорки про президентские сроки, на его взгляд, "представляется абсолютно правильным".
"Здесь я уверен, что "Единая Россия" полностью президента поддержит", - добавил депутат.
Однако, подчеркивает Хинштейн, озвученное предложение не означает, что эти поправки "надо завтра срочно принимать", все изменения нужно детально обсуждать с обществом.
"Изменения в Конституцию - очень ответственный документ, над которым нельзя в суете и спешке. Даже одна изменённая запятая в Конституции - серьезный кропотливый законотворческий процесс", - добавил он.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Вчера, 14:19Большая пресс-конференция Владимира Путина
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