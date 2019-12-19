Хинштейн прокомментировал слова Путина об изменении Конституции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Изменения в Конституцию - очень кропотливый законотворческий процесс, все поправки в документ должны вноситься только после широкого обсуждения с обществом, заявил журналистам замсекретаря генерального совета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Изменения в Конституцию - очень кропотливый законотворческий процесс, все поправки в документ должны вноситься только после широкого обсуждения с обществом, заявил журналистам замсекретаря генерального совета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Хинштейн

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции в формулировке о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится формулировка о сроках полномочий главы государства, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

"Единая Россия" уже высказывалась по поводу внесения изменений в Конституцию, мы свою позицию не меняем. Мы считаем, что изменения в Конституцию можно, и нужно вносить после их всестороннего общественного обсуждения с тем, чтобы интересы всех слоев общества были услышаны и эти поправки носили, действительно, сущностный характер", - заявил он журналистам.

Хинштейн подчеркнул, что предложение президента про снятие оговорки про президентские сроки, на его взгляд, "представляется абсолютно правильным".

"Здесь я уверен, что "Единая Россия" полностью президента поддержит", - добавил депутат.

Однако, подчеркивает Хинштейн, озвученное предложение не означает, что эти поправки "надо завтра срочно принимать", все изменения нужно детально обсуждать с обществом.