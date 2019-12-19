Поправки по срокам президентства не требуют референдума, считают в ГД

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для внесения поправок в Конституцию о двух президентских сроках "подряд" не требуется проводить референдум, но в следующем году можно начать дискуссию по этому вопросу, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

На большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в основном законе содержится такая формулировка о сроках полномочий главы государства: "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

"С точки зрения процедуры, не требуется референдум, нужно обсудить. Если есть такая готовность, я считаю, ничего плохого не будет ни для государства, ни для общества. Но я бы все-таки не торопился, это все-таки Конституция, основной закон. Но в принципе, мне кажется, что в следующем году можно такую дискуссию начинать", - сказал Крашенинников РИА Новости.

Он отметил, что сам не готов вносить такие поправки и является сторонником того, чтобы Конституция оставалась неизменной.