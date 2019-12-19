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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:56+0300
https://ria.ru/20191219/1562602623.html
Поправки по срокам президентства не требуют референдума, считают в ГД
https://cdn21.img.ria.ru/images/156088/98/1560889806_0:90:3014:1785_1036x0_80_0_0_591d97e3a81b4f8f58d7c0f6aff2b2d2.jpg
РИА Новости

Поправки по срокам президентства не требуют референдума, считают в ГД

16:54 19.12.2019 (обновлено: 16:56 19.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для внесения поправок в Конституцию о двух президентских сроках "подряд" не требуется проводить референдум, но в следующем году можно начать дискуссию по этому вопросу, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
На большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в основном законе содержится такая формулировка о сроках полномочий главы государства: "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
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"С точки зрения процедуры, не требуется референдум, нужно обсудить. Если есть такая готовность, я считаю, ничего плохого не будет ни для государства, ни для общества. Но я бы все-таки не торопился, это все-таки Конституция, основной закон. Но в принципе, мне кажется, что в следующем году можно такую дискуссию начинать", - сказал Крашенинников РИА Новости.
Он отметил, что сам не готов вносить такие поправки и является сторонником того, чтобы Конституция оставалась неизменной.
"Но если есть такие наработки, есть обоснования этого, можно это рассматривать, можно обсуждать и рассматривать", - добавил он.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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