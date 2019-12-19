МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Банк Банк ВТБ в рамках благотворительной программы "Мир без слёз" устроил предновогодний праздник для маленьких пациентов московской Детской городской клинической больницы святого Владимира, медицинскому учреждению вручен сертификат на 3,5 миллиона рублей на покупку нового оборудования; общая сумма финансовой поддержки ВТБ детских лечебных учреждений только в 2019 году превысила 75 миллионов рублей.

Дети из разных отделений больницы посмотрели праздничное представление с участием любимых героев мультика "Маша и Медведь" и, конечно же, получили новогодние подарки.

"Мы уже не первый год сотрудничаем с банком ВТБ и благотворительной программой ”Мир без слёз“. Для нас это сотрудничество приносит только благо, особенно, детям нашей больницы. В прошлом году, в рамках акции ВТБ наше медучреждение приобрело эндоскопическое оборудование, благодаря которому на сегодняшний день извлечено более 180 инородных тел из маленьких пациентов", - рассказал главврач Детской городской клинической больницы святого Владимира Сергей Заварохин.

В нынешнем году больница обратилась с просьбой к ВТБ о приобретении в рамках программы "Мир без слез" эндоскопического видеооборудования.

"Это суперкамера для хирургов. Очень дорогая, трехчиповая, с разрешением 8К, что невероятно важно для интероперационной визуализации. Пациенты маленькие, пространства внутри тела у них маленькие, и важно, чтобы хирург мог видеть ситуацию в мельчайших деталях. Этим оборудованием будут пользоваться и хирурги, и травматологи-ортопеды, и лор-врачи", - пояснил РИА Новости Заварохин.

Он напомнил, что два года назад банк ВТБ подарил больнице оборудование для отделения урологии и эндоскопических урологических операций. "С каждым годом число детей, которым мы вернули здоровье благодаря помощи банка ВТБ, увеличивается на сотни", - подытожил главврач.

© Фото : предоставлено пресс-службой банка ВТБ ВТБ выделил 75 млн рублей на детское здравоохранение в 2019 году © Фото : предоставлено пресс-службой банка ВТБ

За 16 лет работы программы "Мир без слез" ее участниками стали 26 медицинских учреждений: четыре больницы в Москве и 22 в регионах. В 2019 году банк выделил на нее более 75 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем в предыдущем.

"Общая сумма нашей финансовой поддержки детских лечебных учреждений за 16 лет составила уже полмиллиарда рублей. С некоторыми учреждениями мы сотрудничаем не первый год и видим, что оборудование, приобретенное на наши средства, работает эффективно. На 2020 год определен уже 21 город, помимо Москвы. География нашей акции расширяется. В следующем году мы впервые посетим столицу Еврейского автономного округа – Биробиджан", - рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.