Власти опровергли сообщения об открытии нового разреза в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 19 дек - РИА Новости. Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию об открытии в Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию об открытии в Киселевске нового угольного разреза.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Киселевске будет открыт новый разрез.

"Спешу сообщить: никакого нового разреза в Киселевске не будет. Речь идет о давно действующем участке открытых горных работ ООО "Шахта №12". Более того, после доработки оставшихся запасов каменного угля там будут проводиться ликвидационные работы и рекультивация нарушенных земель", – написал Панов в своем аккаунте в Instagram

⠀ Он отметил, что с 2015 года в Кузбассе действует утвержденная Минэнерго "Комплексная программа поэтапной ликвидации убыточных шахт, расположенных на территории городов Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска, и переселения жителей с подработанных территорий", в рамках которой предусмотрена ликвидация ООО "Шахта №12".

⠀ "Программой предусмотрена выдача лицензий на пользование недрами для разведки и добычи на новых участках, с одновременным выполнением ликвидационных работ (полной рекультивации) на участках нерентабельных и особо опасных шахт региона. В настоящее время такая лицензия не получена только ООО "Шахта №12", – уточняет Панов.

⠀ По словам замгубернатора, для ликвидации предприятия было запланировано предоставление двух участков: Низовский и Тишинский. Но благодаря новым подходам к выдаче лицензий с учетом экологической и социальной ситуаций, заявки на конкурс по участку Тишинский, расположенному возле Новокузнецка, по инициативе губернатора Кузбасса были отозваны. Панов уточняет, что Роснедра подобрали новый участок недр взамен Тишинского – Нарыкский Южный, который расположен вдали от населенных пунктов в Прокопьевском районе.