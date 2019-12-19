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Власти опровергли сообщения об открытии нового разреза в Кузбассе
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РИА Новости

Власти опровергли сообщения об открытии нового разреза в Кузбассе

16:45 19.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Карьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 дек - РИА Новости. Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию об открытии в Киселевске нового угольного разреза.
Ранее местные СМИ сообщили, что в Киселевске будет открыт новый разрез.
"Спешу сообщить: никакого нового разреза в Киселевске не будет. Речь идет о давно действующем участке открытых горных работ ООО "Шахта №12". Более того, после доработки оставшихся запасов каменного угля там будут проводиться ликвидационные работы и рекультивация нарушенных земель", – написал Панов в своем аккаунте в Instagram.
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⠀ Он отметил, что с 2015 года в Кузбассе действует утвержденная Минэнерго "Комплексная программа поэтапной ликвидации убыточных шахт, расположенных на территории городов Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска, и переселения жителей с подработанных территорий", в рамках которой предусмотрена ликвидация ООО "Шахта №12".
⠀ "Программой предусмотрена выдача лицензий на пользование недрами для разведки и добычи на новых участках, с одновременным выполнением ликвидационных работ (полной рекультивации) на участках нерентабельных и особо опасных шахт региона. В настоящее время такая лицензия не получена только ООО "Шахта №12", – уточняет Панов.
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⠀ По словам замгубернатора, для ликвидации предприятия было запланировано предоставление двух участков: Низовский и Тишинский. Но благодаря новым подходам к выдаче лицензий с учетом экологической и социальной ситуаций, заявки на конкурс по участку Тишинский, расположенному возле Новокузнецка, по инициативе губернатора Кузбасса были отозваны. Панов уточняет, что Роснедра подобрали новый участок недр взамен Тишинского – Нарыкский Южный, который расположен вдали от населенных пунктов в Прокопьевском районе.
⠀ "Поэтому департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу… объявлен конкурс на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на участках Нарыкский Южный (Прокопьевский район) и Низовский (Яшкинский район)", – написал Панов, подчеркнув, что разработка этих участков позволит сохранить рабочие места, а полученные средства от работы на них будут гарантированно направлены на рекультивацию участка ООО "Шахта №12" в Киселевске.
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РоснедраМинистерство энергетики РФКиселевскНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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