Сноуден прокомментировал действия властей США в отношении его книги

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден надеется, что "сильное желание" властей США помешать широкому распространению его книги "Личное дело" побудит людей прочитать ее.

"Государство может украсть доллар, но оно не может уничтожить идею, которая его заработала. Я написал эту книгу для вас, и я надеюсь, что беспощадное, сильное желание государства помешать ее публикации только вдохновит вас прочитать ее, а потом подарить другому", - написал Сноуден в своем Twitter-аккаунте

The government may steal a dollar, but it cannot erase the idea that earned it. I wrote this book, Permanent Record, for you, and I hope the government's ruthless desperation to prevent its publication only inspires you read it—and then gift it to another.https://t.co/WoRQqS8M3u — Edward Snowden (@Snowden) December 19, 2019

Ранее министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги в нарушение обязательств "о неразглашении". В минюсте США заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги. Во вторник суд в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи.

Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии Сноуденом секретных данных. Американские власти заявляют, что коль скоро Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги.

Автобиографическая книга Сноудена "Личное дело" появилась в продаже в нескольких странах в сентябре текущего года. Как говорится в описании книги на сайте издательства Macmillan Publishers, "Эдвард Сноуден, человек, который рисковал всем, чтобы раскрыть правительственную систему США массовой слежки, в первый раз в жизни рассказывает историю своей жизни, в том числе о том, как он помог построить эту систему и что побудило его попытаться ее разрушить".

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".