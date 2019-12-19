Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T16:40+0300
https://ria.ru/20191219/1562601472.html
В ЯНАО мэр объяснил проведение пресс-конференции в один день с Путиным
https://cdn21.img.ria.ru/images/151090/01/1510900127_0:105:3072:1833_1036x0_80_0_0_d31b5a5d9933f8aee81c8461005a9bcd.jpg
РИА Новости

В ЯНАО мэр объяснил проведение пресс-конференции в один день с Путиным

16:40 19.12.2019
136
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналисты с камерами
Журналисты с камерами
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Журналисты с камерами. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 дек - РИА Новости. Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов проводит пресс-конференцию в один день с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы подчеркнуть открытость власти и ее желание вести диалог с населением на всех уровнях, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее Романов анонсировал на своей странице в Instagram пресс-конференцию, которая состоится в четверг в 19.30 (17.30 мск), в один день с ежегодной встречей Путина с журналистами. Градоначальник также подчеркнул, что готов ответить на вопросы из соцсетей от жителей Ноябрьска.
"День для итоговой пресс-конференции и ответов на вопросы жителей выбран неслучайно, тем самым мы хотели подчеркнуть открытость власти и ее желание вести диалог с населением на всех уровнях. Тем более что повестки абсолютно разные, как и масштабы озвучиваемых вопросов. Вечернее время выбрано с учетом удобства граждан и для того, чтобы два мероприятия не проходили одномоментно", - сообщили в муниципалитете.
Как пояснили в мэрии, это второй эфир Романова за два месяца, таким образом, он является единственным из ямальских мэров, решившим пообщаться с населением второй раз в конце года. В ноябре во время первой конференции градоначальнику поступило 242 вопроса, и на все к настоящему моменту даны ответы, добавили в администрации Ноябрьска.
232001
Обсудить 0
Владимир ПутинНоябрьскРоссияХанты-МансийскОбщество
Рекомендуем
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил идею отменить оговорку "подряд" в Конституции
Эдвард Сноуден
Сноуден прокомментировал действия властей США в отношении его книги
Татьяна Голикова
Голикова назвала основные причины социального сиротства
Города России. Сочи
Кубанский омбудсмен проверит данные о ветеранских "ночлежках" в Сочи
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Путин пообещал изучить ситуацию с делом программиста Котова
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресн
Путин поздравил журналистов с наступающим Новым годом
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил слова Путина про ненадобность перезахоронения Ленина
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Рябков встретился с политдиректорами МИД Британии, Германии и Франции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пообещал поспособствовать расширению метро в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров заявил о готовности отдать жизнь за Россию
Автомобили полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
Андрей Исаев
В ЕР прокомментировали слова Путина об изменении Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: Sputnik важно работать в тех странах, где боятся его влияния
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:15Тренер ДОСААФ рассказал о стрелке с Лубянки
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Лента новостейМолния