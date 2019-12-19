В ЯНАО мэр объяснил проведение пресс-конференции в один день с Путиным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 дек - РИА Новости. Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов проводит пресс-конференцию в один день с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы подчеркнуть открытость власти и ее желание вести диалог с населением на всех уровнях, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее Романов анонсировал на своей странице в Instagram пресс-конференцию, которая состоится в четверг в 19.30 (17.30 мск), в один день с ежегодной встречей Путина с журналистами. Градоначальник также подчеркнул, что готов ответить на вопросы из соцсетей от жителей Ноябрьска.
"День для итоговой пресс-конференции и ответов на вопросы жителей выбран неслучайно, тем самым мы хотели подчеркнуть открытость власти и ее желание вести диалог с населением на всех уровнях. Тем более что повестки абсолютно разные, как и масштабы озвучиваемых вопросов. Вечернее время выбрано с учетом удобства граждан и для того, чтобы два мероприятия не проходили одномоментно", - сообщили в муниципалитете.
Как пояснили в мэрии, это второй эфир Романова за два месяца, таким образом, он является единственным из ямальских мэров, решившим пообщаться с населением второй раз в конце года. В ноябре во время первой конференции градоначальнику поступило 242 вопроса, и на все к настоящему моменту даны ответы, добавили в администрации Ноябрьска.