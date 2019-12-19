В ЯНАО мэр объяснил проведение пресс-конференции в один день с Путиным

"День для итоговой пресс-конференции и ответов на вопросы жителей выбран неслучайно, тем самым мы хотели подчеркнуть открытость власти и ее желание вести диалог с населением на всех уровнях. Тем более что повестки абсолютно разные, как и масштабы озвучиваемых вопросов. Вечернее время выбрано с учетом удобства граждан и для того, чтобы два мероприятия не проходили одномоментно", - сообщили в муниципалитете.