Путин заявил о поддержке российского волонтерского движения

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все инициативы и проекты добровольческих движений будут поддержаны по самым разным направлениям, заявил в четверг в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
"Все инициативы подобного рода мы поддерживали и будем поддерживать. Волонтерское движение набирает такой мощный оборот, миллионы людей сейчас работают - это просто невероятно. Совсем недавно, как вы знаете, я встречался с волонтерами в Москве. Мы всячески будем поддерживать это движение, причем по самым разным направлениям - это касается ветеранов, помощи ветеранам, помощи больным детям, соблюдения прав в сфере медицины, строительства, уборки территории", - заявил президент, отвечая на вопрос, как он относится к инициативам молодежи.
Путин также отметил, что недавняя инициатива по уборке берегов Волги привлекла 900 тысяч волонтеров, хотя организаторы рассчитывали на десятки тысяч.
" Почти 900 тысяч пришли на уборку, отчислили большое количество территорий - ну это конкретная работа. Обязательно все будем делать", - заключил президент.
Также глава государства добавил, что готов рассмотреть приглашение на концерт "Мы Едины", который ежегодно проводится в День народного единства - 4 ноября.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>