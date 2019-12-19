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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:36+0300
https://ria.ru/20191219/1562601124.html
Путин заявил о поддержке российского волонтерского движения
https://cdn21.img.ria.ru/images/156260/00/1562600059_0:0:3002:1689_1036x0_80_0_0_1686f0665deee4f8d2f28e1ef4bbae92.jpg
РИА Новости

Путин заявил о поддержке российского волонтерского движения

16:35 19.12.2019 (обновлено: 16:36 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все инициативы и проекты добровольческих движений будут поддержаны по самым разным направлениям, заявил в четверг в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
"Все инициативы подобного рода мы поддерживали и будем поддерживать. Волонтерское движение набирает такой мощный оборот, миллионы людей сейчас работают - это просто невероятно. Совсем недавно, как вы знаете, я встречался с волонтерами в Москве. Мы всячески будем поддерживать это движение, причем по самым разным направлениям - это касается ветеранов, помощи ветеранам, помощи больным детям, соблюдения прав в сфере медицины, строительства, уборки территории", - заявил президент, отвечая на вопрос, как он относится к инициативам молодежи.
Путин также отметил, что недавняя инициатива по уборке берегов Волги привлекла 900 тысяч волонтеров, хотя организаторы рассчитывали на десятки тысяч.
" Почти 900 тысяч пришли на уборку, отчислили большое количество территорий - ну это конкретная работа. Обязательно все будем делать", - заключил президент.
Также глава государства добавил, что готов рассмотреть приглашение на концерт "Мы Едины", который ежегодно проводится в День народного единства - 4 ноября.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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