Путин заявил о поддержке российского волонтерского движения

"Все инициативы подобного рода мы поддерживали и будем поддерживать. Волонтерское движение набирает такой мощный оборот, миллионы людей сейчас работают - это просто невероятно. Совсем недавно, как вы знаете, я встречался с волонтерами в Москве. Мы всячески будем поддерживать это движение, причем по самым разным направлениям - это касается ветеранов, помощи ветеранам, помощи больным детям, соблюдения прав в сфере медицины, строительства, уборки территории", - заявил президент, отвечая на вопрос, как он относится к инициативам молодежи.