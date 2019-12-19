Кубанский омбудсмен проверит данные о ветеранских "ночлежках" в Сочи

КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Информация о ветеранских домах в Сочи, которые, по данным журналистов, "превращены в ночлежки", обязательно будет проверена, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.
Главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков рассказал на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, что ветеранские дома в Сочи превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях.
"Безусловно, с господином Комковым я свяжусь, когда он освободится. Надо переговорить и проверить. Пока такой информацией я не располагаю, жалоб у меня не было. Мы эту ситуацию безусловно проверим", - сообщил Мышак.