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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:33+0300
https://ria.ru/20191219/1562600965.html
Кубанский омбудсмен проверит данные о ветеранских "ночлежках" в Сочи
https://cdn25.img.ria.ru/images/155158/29/1551582981_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_b855daf64620630b118f46087a55604b.jpg
РИА Новости

Кубанский омбудсмен проверит данные о ветеранских "ночлежках" в Сочи

16:33 19.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Города России. Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Информация о ветеранских домах в Сочи, которые, по данным журналистов, "превращены в ночлежки", обязательно будет проверена, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.
Главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков рассказал на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, что ветеранские дома в Сочи превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях.
"Безусловно, с господином Комковым я свяжусь, когда он освободится. Надо переговорить и проверить. Пока такой информацией я не располагаю, жалоб у меня не было. Мы эту ситуацию безусловно проверим", - сообщил Мышак.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинКраснодарКраснодарский крайРоссияОбщество
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