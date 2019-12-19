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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:34+0300
https://ria.ru/20191219/1562600943.html
Путин обсудит с главой Кубани проблемы переселения ветеранов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/74/1562597475_0:45:2916:1685_1036x0_80_0_0_c13c406409ec98a27976f37a991a8830.jpg
РИА Новости

Путин обсудит с главой Кубани проблемы переселения ветеранов

16:34 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в ходе пресс-конференции, что обсудит с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым проблемы со старыми ветеранскими домами, а также закрытие школы российского педагога Михаила Щетинина, о которых рассказал журналист.
Главный редактор газеты "Президент" Сергей Конков рассказал на пресс-конференции, что ветеранские дома в Сочи превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях. Также, по словам журналиста, власти планируют закрыть школу Михаила Щетинина.
"Бесчинства, если они где-то встречаются, они должны быть устранены не только в Краснодарском крае, но где бы они не встречались - везде. Что касается непосредственно домов ветеранов, про которые вы рассказали, конечно, мне об этом ничего неизвестно, я вообще не вмешиваюсь в градостроительные работы наших городов, даже таких крупных и интересных как Сочи, поэтому про это ничего не знаю, поэтому вы были правы, когда сказали, что мне об этом ничего неизвестно. Вместе с тем, я обязательно поговорю на это счет с губернатором Краснодарского края Кондратьевым Вениамином Ивановичем, так же как и по школе поговорю с ним", - сказал президент.
"Тем более в отношении ветеранов, тем более в преддверии 75-летия Победы. Мы там поменяли мэра совсем недавно, пришел новый человек совершенно. Обязательно его сориентируем на основе ваших материалов", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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