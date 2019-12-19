Путин обсудит с главой Кубани проблемы переселения ветеранов

"Бесчинства, если они где-то встречаются, они должны быть устранены не только в Краснодарском крае, но где бы они не встречались - везде. Что касается непосредственно домов ветеранов, про которые вы рассказали, конечно, мне об этом ничего неизвестно, я вообще не вмешиваюсь в градостроительные работы наших городов, даже таких крупных и интересных как Сочи, поэтому про это ничего не знаю, поэтому вы были правы, когда сказали, что мне об этом ничего неизвестно. Вместе с тем, я обязательно поговорю на это счет с губернатором Краснодарского края Кондратьевым Вениамином Ивановичем, так же как и по школе поговорю с ним", - сказал президент.