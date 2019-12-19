Путин пообещал поспособствовать расширению метро в Екатеринбурге

"Некоторое время назад было принято решение, что такие проекты должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться вместе с федеральными властями и при федеральной поддержке. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта (метро) будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге, нужно просто с региональными властями как следует на этот счет поработать. Поработаем обязательно", - сказал президент.