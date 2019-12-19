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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:32+0300
https://ria.ru/20191219/1562600855.html
Путин пообещал поспособствовать расширению метро в Екатеринбурге
https://cdn23.img.ria.ru/images/156260/04/1562600415_0:30:2518:1446_1036x0_80_0_0_4aa5b2bc92582c61addf46d190efc443.jpg
РИА Новости

Путин пообещал поспособствовать расширению метро в Екатеринбурге

16:32 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проработать вопрос расширения метро в Екатеринбурге с местными властями, об этом глава государства заявил в ходе итоговой пресс-конференции.
Путин отметил, что Екатеринбург бурно развивается, становится более современным и нуждается в развитии инфраструктуры.
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"Некоторое время назад было принято решение, что такие проекты должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться вместе с федеральными властями и при федеральной поддержке. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта (метро) будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге, нужно просто с региональными властями как следует на этот счет поработать. Поработаем обязательно", - сказал президент.
В Екатеринбурге функционирует одна ветка метро протяженностью 9 станций. В октябре 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал документы о начале проектирования второй ветки метро. Ранее власти города выделили из бюджета 250 миллионов рублей на проектно-изыскательские работы по строительству подземки. Высокинский заявлял журналистам, что стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге предварительно оценивается в 70 миллиардов рублей, при достаточном финансировании она может быть возведена за пять-шесть лет.
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