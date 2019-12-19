Путин пообещал поспособствовать расширению метро в Екатеринбурге

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проработать вопрос расширения метро в Екатеринбурге с местными властями, об этом глава государства заявил в ходе итоговой пресс-конференции.
Путин отметил, что Екатеринбург бурно развивается, становится более современным и нуждается в развитии инфраструктуры.
"Некоторое время назад было принято решение, что такие проекты должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться вместе с федеральными властями и при федеральной поддержке. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта (метро) будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге, нужно просто с региональными властями как следует на этот счет поработать. Поработаем обязательно", - сказал президент.
В Екатеринбурге функционирует одна ветка метро протяженностью 9 станций. В октябре 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал документы о начале проектирования второй ветки метро. Ранее власти города выделили из бюджета 250 миллионов рублей на проектно-изыскательские работы по строительству подземки. Высокинский заявлял журналистам, что стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге предварительно оценивается в 70 миллиардов рублей, при достаточном финансировании она может быть возведена за пять-шесть лет.