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Рязанская область
Рязанская область
2019-12-19T16:30+0300
https://ria.ru/20191219/1562600749.html
Любимов назвал поддержку семьи одной из главных задач властей региона
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РИА Новости

Любимов назвал поддержку семьи одной из главных задач властей региона

16:30 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 дек - РИА Новости. Всесторонняя поддержка института семьи является одной из главных задач нацпроекта "Демография", который реализуется сейчас в Рязанской области, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на открытии Дворца торжеств в Рязани.
Приветствуя участников церемонии открытия, губернатор отметил, что новый Дворец торжеств получился современным, с интересными дизайнерскими решениями. Он, по словам Любимова, обязательно станет украшением не только Московского микрорайона, но и всего города.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"Хочется, чтобы рязанцы посещали Дворец торжеств только по хорошему поводу. А пары, которые придут сюда узаконить свои отношения, – были самыми крепкими и дружными. Именно в таких благополучных семьях растут счастливые дети. Они – наше будущее. Всесторонняя поддержка семей с детьми, содействие в трудоустройстве молодым мамам, укрепление в обществе института семьи, – эта важнейшая работа ведется сегодня в рамках нацпроекта "Демография". Я очень надеюсь, что она будет плодотворной", – сказал губернатор.
По словам Любимова, создание достойных условий для государственной регистрации браков, рождения, проведения семейных праздников исключительно важно с точки зрения укрепления в обществе духовно-нравственных основ, традиционных семейных ценностей.
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Любимов принял участие в регистрации брака Анастасии Ковальченко и Михаила Родина. Молодые люди стали первой парой, расписавшейся в новом Дворце торжеств. Губернатор поздравил молодоженов, пожелав счастливой совместной жизни, и вручил им свидетельство о заключении брака и памятные подарки – медальоны с изображением православных покровителей семьи – святых Петра и Февронии Муромских.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньОбщество
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