Любимов назвал поддержку семьи одной из главных задач властей региона

"Хочется, чтобы рязанцы посещали Дворец торжеств только по хорошему поводу. А пары, которые придут сюда узаконить свои отношения, – были самыми крепкими и дружными. Именно в таких благополучных семьях растут счастливые дети. Они – наше будущее. Всесторонняя поддержка семей с детьми, содействие в трудоустройстве молодым мамам, укрепление в обществе института семьи, – эта важнейшая работа ведется сегодня в рамках нацпроекта "Демография". Я очень надеюсь, что она будет плодотворной", – сказал губернатор.