Любимов назвал поддержку семьи одной из главных задач властей региона

РЯЗАНЬ, 19 дек - РИА Новости. Всесторонняя поддержка института семьи является одной из главных задач нацпроекта "Демография", который реализуется сейчас в Рязанской области, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на открытии Дворца торжеств в Рязани.
Приветствуя участников церемонии открытия, губернатор отметил, что новый Дворец торжеств получился современным, с интересными дизайнерскими решениями. Он, по словам Любимова, обязательно станет украшением не только Московского микрорайона, но и всего города.
"Хочется, чтобы рязанцы посещали Дворец торжеств только по хорошему поводу. А пары, которые придут сюда узаконить свои отношения, – были самыми крепкими и дружными. Именно в таких благополучных семьях растут счастливые дети. Они – наше будущее. Всесторонняя поддержка семей с детьми, содействие в трудоустройстве молодым мамам, укрепление в обществе института семьи, – эта важнейшая работа ведется сегодня в рамках нацпроекта "Демография". Я очень надеюсь, что она будет плодотворной", – сказал губернатор.
По словам Любимова, создание достойных условий для государственной регистрации браков, рождения, проведения семейных праздников исключительно важно с точки зрения укрепления в обществе духовно-нравственных основ, традиционных семейных ценностей.
Любимов принял участие в регистрации брака Анастасии Ковальченко и Михаила Родина. Молодые люди стали первой парой, расписавшейся в новом Дворце торжеств. Губернатор поздравил молодоженов, пожелав счастливой совместной жизни, и вручил им свидетельство о заключении брака и памятные подарки – медальоны с изображением православных покровителей семьи – святых Петра и Февронии Муромских.