Экс-глава СПЧ оценил идею отмены оговорки "подряд" в Конституции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов считает, что отмена оговорки "подряд" в формулировке о президентском сроке в Конституции РФ была бы только на пользу, потому что это повышало бы сменяемость высших руководителей государства.
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится формулировка о сроках полномочий главы государства, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
"Такая поправка в Конституцию была бы только на пользу, потому что это повышало бы сменяемость высших руководителей государства. Я думаю, что ее внесут, тем более, раз президент сказал, что он считает такую поправку возможной", - сказал РИА Новости Федотов.
Он отметил, что для него было принципиально важно услышать от Путина то, что он считает совершенно ненужным сейчас принимать новую Конституцию. "Я очень рад тому, что президент говорит, что мы этого делать не будем, и поддерживаю идею, что принимать новую Конституцию не надо, а поправки в отдельные главы за исключением первой, второй и последней - вполне возможны", - пояснил правозащитник.
"И то, что он говорил о внесении возможных поправок в компетенцию различных органов власти, тоже очень своевременно", - добавил Федотов.