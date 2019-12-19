Экс-глава СПЧ оценил идею отмены оговорки "подряд" в Конституции

"Такая поправка в Конституцию была бы только на пользу, потому что это повышало бы сменяемость высших руководителей государства. Я думаю, что ее внесут, тем более, раз президент сказал, что он считает такую поправку возможной", - сказал РИА Новости Федотов.

Он отметил, что для него было принципиально важно услышать от Путина то, что он считает совершенно ненужным сейчас принимать новую Конституцию. "Я очень рад тому, что президент говорит, что мы этого делать не будем, и поддерживаю идею, что принимать новую Конституцию не надо, а поправки в отдельные главы за исключением первой, второй и последней - вполне возможны", - пояснил правозащитник.