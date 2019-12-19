В Подмосковье начнут законодательно контролировать пчеловодство

"В случае, если сегодня не будет предпринято действенных мер со стороны государства для защиты и охраны пчел, мы рискуем потерять примерно 80% различных растений, что в свою очередь может повлечь за собой острую нехватку мясных и молочных продуктов, а также овощей и фруктов", – сообщается в пояснительной записке законопроекта.