Турчак: России нужна реализация закрепленных в Конституции положений

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает президента РФ Владимира Путина в том, что стране нужна не новая Конституция , а реализация тех фундаментальных положений, которые закреплены в действующей Конституции, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Конституция - это живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества, но менять основную часть или принимать новый основной закон не нужно.

"Мы всецело поддерживаем президента в том, что нам нужна не новая Конституция, а реализация тех фундаментальных вещей, которые закреплены в нашей действующей Конституции. Отдельные изменения возможны, но для их внесения должны быть очень прочные основания, поддержанные большинством жителей России", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.

Секретарь генсовета правящей в РФ партии подчеркнул, что именно власть несет перед людьми ответственность за соблюдение тех принципов, которые закреплены в основном законе страны.